賴揆首表態 爭取加入CPTPP

2017-11-17

第二輪開放新會員 對台有利 指示相關部會做好準備

〔記者李欣芳／台北報導〕美國在退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）後，其餘十一個成員國日前共同宣布ＴＰＰ納入包容性概念，改名為「跨太平洋夥伴包容與全面進展協定（ＣＰＴＰＰ）」。經濟部次長龔明鑫昨表示，ＣＰＴＰＰ預計後年生效，雖然它可開放新會員參加，對台灣有利，但時程相當緊迫，我們準備工作要更加強、更積極去處理。

行政院長賴清德昨主持行政院院會時表示，台灣經濟發展融入區域經濟，無論是多邊或是雙邊，都非常重要，請相關部會及早因應，做好各種準備，爭取加入ＣＰＴＰＰ。這是賴揆首度表明我國要加入ＣＰＴＰＰ。

二○一九年生效後 公布申請加入機制

據悉，ＣＰＴＰＰ預計二○一九年生效後，公布第二輪申請加入的機制，我政府將密切觀察。

龔明鑫昨在行政院院會後記者會表示，ＣＰＴＰＰ以原來ＴＰＰ作為架構基礎，並暫緩實施幾個項目，例如投資人和地主國爭端解決機制、智慧財產權、政府採購等一些調整，另有一些是要簽署前會員國共識的部分。

龔明鑫指出，ＣＰＴＰＰ比ＴＰＰ更具有包容性，當然涉入一些加入條款，現在完整的文本雖還沒有公布，但看得出來，有開放會員加入的一些設計和意願，尤其強調一些包容性精神，這對台灣有利。

對於我國申請第二輪加入ＣＰＴＰＰ的準備作業，龔明鑫說，現在要做的有三件事，首先，法規和國際接軌，ＣＰＴＰＰ和之前相比有一些章節暫緩和凍結的部分，有利於台灣比較容易符合申請資格；其次，會爭取國際支持，例如透過ＡＰＥＣ、ＷＴＯ等，不管是透過雙邊或是多邊參與的機會表達，事實上先前已獲許多善意回應，未來會持續加強，最後是國內溝通部分，法規調適勢必會影響國內不同的意見，所以會做好溝通。

賴清德也表示，明年ＡＰＥＣ將由巴布亞紐幾內亞主辦，會議設定議題將包括數位連結、區域經濟整合、包容性成長、結構改革、人與人連結等，請相關部會及早研議與明年ＡＰＥＣ優先議題領域相關倡議，並在今年會議所達成成果的基礎上，持續加強推動與ＡＰＥＣ各經濟體的合作，以拓展我全球商機。