我贈多明尼加悍馬車 助人道救援

2017-11-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕我與多明尼加曾傳邦誼不穩，外交部長李大維當時亦坦言「密切注意很久了」，近日又有傳言指出，我國祭出十億台幣軍備以換取「不斷交」。外交部拉美司長周麟昨力駁相關指控，並表示多國與我邦交「趨於穩定」；該計畫內容為我方提供汰舊軍品，給友邦用於人道救災，是好事一樁，「但有人一再醜化政府，真是居心叵測」。

外交部：好事 勿醜化

李大維七月時曾訪問多明尼加，但未見到多國總統與外長；我主管拉美業務外交部次長劉德立八月再訪多國，引發外界揣測訪問頻頻是否為鞏固邦交。

周麟昨出席外交部例行記者會時說，我與多國邦交「趨於穩定」，例如國防部長馮世寬八月訪問多國，多國國防部長寶利諾後來台訪問，多國空軍司令也率團來台等等，均可看出雙方交流密切。周麟說，從拉美現代史來看，軍人都是國家獨立的功臣，擁有重要社會地位，與我國防部長互訪就是邦誼趨於穩定的指標之一。

不過，近日傳聞我國是祭出十億台幣的「軍備」援贈多明尼加，以作為「不斷交保險」，內容包括兩架UH-1H直升機、九十輛悍馬車、一百輛機車及相關零配件，並將於明年一月運抵多國。

周麟說，這些指控「不公允」，且相關援贈稱為「軍備」不精確，因為援贈項目是我方汰舊的軍中器材，該合作計畫為馮世寬八月下旬訪問多國時，與對方獲致的協議。計畫規劃將這些汰舊軍品用於多國的人道救援和天災救助，是一舉數得的合作。

周麟氣憤地說，我國過去買進這些物資，經過一段時間後需汰舊換新，但還堪用，因此提供給有需要的友邦，「有什麼不好呢？」周麟說，這就是一種國際合作的樣態，例如台灣發展歷史中也得到美國援助，但有些人總是戴著有色眼鏡，一再醜化扭曲好事，讓人覺得遺憾，「真是居心叵測」。