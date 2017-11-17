白宮官員：台灣民主 在印太地區極重要

2017-11-17

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕台灣在川普政府的印太戰略中可以扮演何種角色？美國白宮國安會主管戰略規劃的資深主任史博丁准將今天在華府表示，要見到一個自由、開放的體系繼續繁榮，民主國家必須合作，台灣是一個興旺的民主體，這是台灣與中國大陸關係中最關鍵的一部分，「那個民主極為重要」。

美國智庫「全國亞洲研究局」（ＮＢＲ）今天舉行一場「管理亞洲戰略競爭」座談會，邀請曾任駐北京武官的史博丁出席。他在回答問題時說，即便被提名出任國防部亞太助理部長的薛瑞福和相關官員到位後，美國的對台政策不會有根本性的改變，美國仍支持「和平統一」為最終的結局，而不是脅迫方式解決。不過本報記者追問，美國政策向來是追求兩岸爭議「和平解決」，而不是「和平統一」，這是否代表川普政府的兩岸政策有改變？史博丁立即澄清說，美國的政策沒有改變，若有錯是他的問題。

史博丁參與撰寫川普政府的國家安全策略報告，他在上海同濟大學唸過書，做過美國參謀聯席會議主席鄧普西的中國事務顧問。他今天指出，他的辦公室裡一直掛著中美兩國的經濟成長比較表，以中國經濟成長的速度，到了二○二五年，中國軍事能力和數量在印太地區都會對美國造成挑戰。美國政府不能只到國會要錢，這是一場經濟競賽，中國以獨裁政權，而非民主國家贏得比賽。

史博丁說，冷戰結束後，美國和西方國家相信民主贏了，所以邀請所有國家加入世界貿易組織，相信所有國家會遵照遊戲規則，由中國這個最大獨裁國家帶領的強權顯然不是如此。中國多次欺騙美國會走向市場經濟，結果美國還一再上當。經濟實力決定這場競爭，美國最重要的是壯大自己的實力。

他指出，從聯合國的演說，一直到最近訪問亞洲時在韓國、亞太經合會的演講，都在陳述川普的外交政策，大家開始了解民主與獨裁政府的區別，要見到一個自由、開放的體系繼續繁榮，民主國家必須合作，這跟川普推行孤立主義的概念剛好相反。

他表示，川普對盟邦指出，經濟安全與軍事安全是息息相關的，如果一個軍事盟邦做出的經濟決策會傷害跟美國的安全同盟，這不是真正的盟邦。在冷戰結束後如何把盟邦間的軍事與經濟關係帶向互相協調的方向，是值得思考的，川普政府推行的是一個靠向民主的概念。