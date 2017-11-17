獵雷艦懲處名單 國防部暫緩公布

2017-11-17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬上週在立法院承諾，獵雷艦案懲處名單將在今日公布，據了解，這次懲處層級可能達「上將」，有立委研判，之前被外界點名的參謀總長李喜明、國防部副部長蒲澤春，都可能因督導責任，被列入懲處名單內。不過，國防部昨晚宣布，對於外界質疑相關疑點，目前仍持續調查中，有關懲處事宜，待全案釐清後再公布，今日亦不會召開記者會。

據悉，馮世寬上週在立法院表明，今日將公布懲處名單，但由於獵雷艦案本週又有新進展，因此國防部盼釐清事件全貌後，再針對人員疏失進行懲處。國防部昨也指「為求全案周延，有關本案懲處事宜，待全案釐清後再公布」。

雖國防部尚未公布懲處名單，但有立委私下研判，據其掌握消息，這次的懲處層級可能達上將，現任參謀總長李喜明、國防部副部長蒲澤春，由於曾涉及獵雷艦案決策，都可能在懲處名單之內，懲處人數也可能不亞於過去重大軍紀案件。但國防部相關官員不願證實此說法。

對於國防部暫緩公布懲處名單，朝野立委未加諸批評。國民黨立委馬文君認為，獵雷艦案在近期有新進展，延伸範圍更廣，國防部應做好完整調查後，再公布懲處名單為佳。

民進黨立委蔡適應表示，參與獵雷艦案決策、蓋章者都應負起責任，「否則蓋章都蓋假的」。既然行政院已點出國防部五項疏失，就應以此為本，就事論事懲處，如因獵雷艦案敘獎者，國防部也應追回相關獎勵和榮譽。

國防部昨也強調，由於獵雷艦案已進入司法調查，如經調查確認有違法失當情事，國防部絕不逃避，願承擔所有法律責任。