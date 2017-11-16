國際特赦組織︰熱比婭30親戚遭中拘捕

2017-11-16

〔記者呂伊萱／綜合報導〕國際特赦組織於倫敦時間十四日發表聲明，指稱維吾爾人權領袖、世界維吾爾代表大會主席熱比婭．卡德爾的三十名親戚，遭中國官方拘留，並且面臨遭受酷刑與虐待的風險。

兄弟姊妹、兒子在內 恐遭酷刑虐待

熱比婭現正流亡美國，總部位於倫敦的國際特赦組織於當地時間十四日發表聲明，指出有三十名熱比婭的親戚和家屬，包括兄弟姊妹、兒子、孫兒女與其他遠親，已陸續被中國官方拘捕。

熱比婭二○○○年被中國政府處以八年徒刑，並於二○○五年時以保外就醫名義被釋放，自此避難美國。熱比婭離開中國後，其兒子阿里木．阿不都熱依木和阿不力克木．阿不都熱依木都曾被中國政府指控「涉嫌暴力抗法罪」，而被刑事拘留，女兒茹仙古麗．阿不都熱依也被監視住居。中國政府也曾以「漏稅」罪名，關押阿里木並對另名兒子卡哈爾．阿不都熱依木處以罰金。

國際特赦組織聲明中表示，目前還不清楚這些熱比婭親戚「被帶走」的時間點。而外電則報導，「被帶走」是在近幾個月內發生的事情，「被帶走」的人員中據信包括堅持捍衛母親權益的阿不力克木。聲明指出，這些「被帶走」的熱比婭親屬，推測是被關押在「管教中心」，面臨著遭受酷刑和虐待的風險。對於國際特赦組織的聲明報告，中國外交部並無回應。