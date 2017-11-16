利誘促統 國台辦︰逐步給台胞同等待遇

2017-11-16

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國台辦發言人馬曉光昨預告，將會同有關部門，全面貫徹落實十九大精神，繼續研究推出相關政策措施，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇。

馬曉光說，今年以來陸續推出一系列便利台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活的政策措施。比如，發佈二十條擴大開放措施、建立海峽兩岸產業合作區、推動「台商走電商」、為台灣同胞乘坐民航班機與搭乘高鐵出行提供購票、取票便利等。

馬曉光表示，近期有關部門又相繼推出三項便利台灣學生來大陸學習和就業的政策措施。包括台灣高中畢業生學測成績達均標，可以直接向大陸二百多所學校申請就讀，為有意願留在大陸工作的台灣業畢生發放就業協議書、簽發就業報到證，而財政部與教育部也修訂「台灣學生獎學金管理辦法」。

台生申請獎學金 須認同一中

中國近期頒發「台灣學生獎學金管理辦法」，申請條件即為「認同一個中國，擁護祖國統一」；若獲獎學生有反對「一個中國」的言行，校方必須取消其資格並向上級報告。

陸委會主委張小月對此受訪表示，兩岸在文化及學術交流上，應在公平、對等、尊嚴的基礎上，不應有任何前提與條件。台灣崇尚自由民主，學生本來就具備非常自由的思想，「如此有政治前提與條件，並不是我們想看到的狀況。」

張小月︰兩岸交流 應公平、對等

對於美媒報導，美國總統川普上週向中國國家主席習近平表示，將繼續向台灣提供防禦性武器。馬曉光則重申，堅決反對建交國對台灣軍售，與台灣發展軍事聯繫。

對於台灣爭取加入CPTPP，馬曉光表示：「我們堅決反對我們的建交國與台灣簽署任何含有主權意涵和官方往來性質的協議。」