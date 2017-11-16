張小月︰一國兩制在台沒市場

2017-11-16

出席研討會 評習近平十九大報告

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委張小月昨在「中共十九大之權力格局與政策前瞻」國際研討會致詞時表示，中國大陸領導人習近平在「十九大」報告提到「尊重台灣現有社會制度和生活方式」，我方正面看待，然而習也重申「和平統一、一國兩制」，但此一主張在台灣完全沒有市場，恐也是兩岸關係發展的「主要矛盾」，需要雙方面對面溝通與處理。

張小月指出，習近平在「十九大」數度提及「以人民為中心」，強調人民對美好生活的嚮往為其奮鬥目標。蔡總統也曾提到「以人為本、以人民為中心」，強調必須以人民的期待及需要，做為執政者最重要的事情。

張小月認為，兩岸領導人既然心中都有人民，也都有改革的決心與魄力，就應該展現寬闊大度的胸襟及高瞻遠矚的視野，改變過去難以持久發展的互動模式，以人民福祉、權益為核心，為未來兩岸關係擘畫一個新的發展方向，以雙方的最大公約數「人民」與「改革」，做為兩岸關係發展及溝通對話的基礎。

張小月強調，兩岸關係在新時代應如何發展，是雙方必須共同面對、攜手合作找出答案的課題；她呼籲中國大陸把握當前契機，兩岸可以擱置政治爭議、實事求是，展現「新的思路、新的舉措」，促成兩岸的對話與溝通，台灣願意伸出善意的雙手，與對岸共同尋求兩岸互動的新模式。

對於中共十九大後的情勢，美國丹佛大學教授趙穗生在會中分析，習近平正採取所謂的「新威權主義」，來解決過去改革開放所造成的種種社會問題，在十九大後，習的權力集中化已完成了。

香港浸會大學政治及國際關係學系主任高敬文也說，習近平的作為正如同商鞅變法一樣，雖強調法律制度改革，但實際上卻朝集權邁進。

美國芝加哥大學政治學教授楊大利指出，隨著中共日益集權，維穩制度轉趨嚴格，為配合維穩，地方也遏制請願、採取鎮壓日漸嚴重，但這些行動反過來又引起更多的申訴、抗議，也使得維穩制度本身已成為「不穩定的主要根源」。