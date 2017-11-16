美國會報告 建議邀台參加軍演

2017-11-16

防禦裝備移轉台灣的程序 應「正常化」

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國國會美中經濟與安全審查委員會（USCC）於華盛頓時間十五日發布年度報告，報告中建議美國行政部門，應邀請台灣直接參與或以觀察員身分，參加美國主導的雙邊或多邊軍事安全演習。USCC主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）也指出，中共十九大之後，中國對台仍將持續施壓，不會減輕壓力。

美國眾議院上週甫在二○一八年國防授權法案兩院協調報告中，要求強化美台之間的防禦夥伴關係，具體而言建議邀請台灣參加紅旗軍演，考慮美台海軍艦艇互訪，並應使提供防禦裝備與服務移轉給台灣的程序「正常化」。

繼眾議院之後，美國國會USCC也向國會遞交二○一六年的年度報告，報告中呼籲美國政府應當邀請台灣以觀察員身分、或直接參與，由美國主導的雙邊或多邊軍事安全演習，例如環太平洋軍演（RIMPAC）、紅旗（Red Flag）軍演或網路風暴（Cyber Storm）網路攻防演習等，以增強台灣的國防實力，擴大台灣為區域及國際安全貢獻的機會，並對抗中國的企圖。

中國不會減輕對台施壓

報告也闡述中國與台灣的關係，寫道自從總統蔡英文去年當選至今，兩岸緊張關係持續升高，儘管蔡總統主張維持現狀，但中國仍對「不承認九二共識」感到不滿。白嘉玲認為，即使中國國家主席習近平於中共十九大後全面掌權，仍將持續對台施壓，不會減輕；一方面透過斷交官方往來、與台灣友邦建交、封鎖國際參與空間與減少陸客觀光人數等經濟與外交途徑，對台灣政府施壓。

另一方面，北京於施壓的同時，繞過台灣政府，提供台灣年輕人與民間更多經濟誘因，吸引台灣年輕人到中國旅遊、學習或工作，尋求強化與台灣民間經濟及社會的交流。USCC成員武爾茲也認為，中國在十九大後不會有所改變；武爾茲也觀察到蔡總統十分謹慎，避免做出任何會升高台海緊張關係的舉動，同時也尋求降低對中國的依賴。但武爾茲也提出警告，中國正持續擴軍，壯大軍事實力，「這對台灣不利」。