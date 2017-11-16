民進黨9縣市長拚連任 29日共同造勢

2017-11-16

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對二○一八年縣市長選舉，民進黨規劃在十一月廿九日舉行中執會，通過提名爭取連任的九位黨籍縣市長，並於同日召開造勢記者會；選對會建議邀請行政院長賴清德，陪同民進黨主席、蔡英文總統共同出席，「英賴合體」為提名連任縣市長加持，被提名者也將出席造勢。

據指出，選對會將在廿七日再開會確認，包括民進黨擬徵召民進黨立委劉櫂豪參選台東縣長、徵召草屯鎮長洪國浩參選南投縣長，這兩個縣也可望於廿九日完成提名作業，當日完成「九加二」首波提名。

民進黨在執政縣市將提名現任者，包括基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、雲林縣長李進勇、嘉義市長涂醒哲、屏東縣長潘孟安及澎湖縣長陳光復。黨內先前曾試圖勸退的涂醒哲，選對會成員表示，應仍會建請蔡主席提名讓涂拚連任。

民進黨發言人王閔生轉述，選對會於中常會報告，對於劉櫂豪、洪國浩兩位人選，黨內有共識，地方也支持，希望儘快展開輔選；選對會上週已赴南投協助輔選會議，也會儘快至台東展開輔選工作。

至於宜蘭縣、嘉義縣、台南市、高雄市等兩任任期屆滿縣市，選對會也研議初選民調時程。選對會成員指出，選對會傾向於明年過年後的三月五日起展開初選作業，下一次選對會會議就會正式拍板。

選對會成員指出，初選作業需要四十五個工作天，若在三月展開初選，選對會一月就要將選舉時程表送至中執會等通過。