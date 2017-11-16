慶富案》副總長兼執行官陳寶餘：軍方若違法 我退伍

2017-11-16

〔記者蘇芳禾、林良昇／台北報導〕慶富案越演越烈，國民黨立委曾銘宗昨在立法院內政委員會質詢時，槓上國防部副參謀總長執行官陳寶餘，直批國防部關於支付慶富的第三期款項報告「作假、欺騙」，他拿出慶富合約指出，國防部表示依照合約付款，但哪一條說可以付款？面對質疑，陳寶餘反擊表示，國防部依法行政，如果有違法，他絕對下台，「如果海軍、國防部有任何人違法，我就退伍！」

慶富被爆去年十月與高雄市海洋局長王端仁會面時，自稱向總統府陳情後，就讓海軍原本要在今年三月支付的第三期船殼脫模二十四億元款項，提前支付。不過又被發現慶富去年十一月才提出申請，十二月海軍核撥款項，與十月錄音時間不符。

陳寶餘答詢表示，獵雷艦第三期款項於去年十二月十六日撥款。曾銘宗隨即拿出國防部三月及五月送到立院的獵雷艦書面報告質疑，他指出，報告上說今年「年初」才辦理船舶脫殼第三期款預算支付，結果去年十二月就付掉款項，直批國防部報告「作假、欺騙」；陳寶餘反駁，海軍不可能作假，如有作假，就依規定來處理。

曾銘宗再質問陳寶餘，第三期這筆款項被外交及國防委員會凍結，怎麼還能付款？陳寶餘表示，預算只被凍結十分之一，第三期部分款項以「管制預算」支應，也是「行之有年」的做法，絕無不法及不當挪用。

曾銘宗再拿出國防部與慶富合約，指「本案若因年度預算核撥額度不足，本條第三項所定各期款應付價款額度，甲方代理人得延緩支付，乙方不得因此主張展延、停工、利息、損害或任何請求及抗辯」，批國防部表示依照合約付款，但哪一條說可以付款？

海軍司令部計畫處副處長胡嘉聖解釋，如果當下國防部沒有付款，慶富的第三期款合約條件達成，慶富可做自己的利益主張，若因此產生合約糾紛，反而轉嫁海軍身上。

陳寶餘強調，「這件事情，明明就是慶富違法，為什麼大家一直咬國防部？如果今天海軍、國防部有任何違法，我們一定會面對；但如果沒有違法，社會大眾必須給我們海軍一個交代」，「不要污名化我們國防部！」國防部、海軍有任何違法，他就退伍負責。