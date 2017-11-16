奇！僑委會推廣台灣美食 列機密預算

2017-11-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會今年首次在總預算案中編列一．一億餘元的機密預算，並表示是顧及中國統戰與僑社和諧。國民黨立委馬文君昨爆料指出，僑委會機密預算中包括補助教師生活津貼、教材印製、推展台灣觀光與美食等項目，這些活動在海外都是公開的，何以國內民眾卻無法知悉？質疑僑委會機密預算與公開預算的標準。僑委會則說，相關工作目的仍為運用組織力量布局海外，不宜和其他一般僑社服務內容一樣對外公開。

僑委會：

防對岸掌握我補助對象

立法院外交國防委員會昨審查僑委會一○七年度預算案，僑委會明年度首次編列機密預算。僑委會一○七年歲出編列十五億六八一八萬餘元，扣除逐年增資的海外信保基金四億元，實際業務費為十一億六八一八萬餘元，其中包括一億一一○九萬元為機密預算，佔比近一成。

馬文君質詢時指出，僑委會機密預算項目包括補助海外僑校自聘教師及僑生教師生活津貼、東南亞地區僑校或僑校組織印製教材、僑教團體辦理夏令營暨文化教師巡迴教學活動、海外僑台商組織協助推展台灣觀光和美食推廣，以及獎勵海外僑校教師等。

馬文君說，這些活動不僅公開，且是所有人都可以參與的，「難道怕人家知道我們喜歡吃什麼嗎？」需要列為機密的是與國防、國安和外交相關的，僑委會將這些項目列為機密，在海外公開，反而是國內不知道，「公開和機密的差別到底在哪裡？」

僑委會委員長吳新興答詢時重申，中國運作海外僑社全都是機密，我方完全沒辦法了解，若海峽對岸掌握我國僑委會對於特定社團的補助，會加碼挖角，造成競爭和排斥。僑委會也補充說明，相關工作和中國具高度競爭性，故相關計畫和預算執行並不宜和其他一般服務內容一樣對外公開。