扯！4部會核定2.2億 補助69家問題社團

2017-11-16

實際核銷1.4億 以經濟部最多

〔記者鍾麗華／台北報導〕中央政府去年補助民間社團總計超過三七八億元，不過，審計部卻發現，光是文化部、教育部、農委會及經濟部等四部會，去年補助民間團體共計五十五．七億元，其中有近二．二億元核定補助給六十九家「問題團體」，佔了總補助金額的四％，未經審慎把關。

審計部表示，內政部依「人民團體法」規定，建置的「全國性人民團體資訊系統」，把「一年內未至少召開兩次理監事會議」、「一年內未至少召開一次會員大會」、「連續四年未開會員大會」、「理事長任期已滿未改選」等四項會務運作缺失情形，依次列示為黃燈、橘燈、紫燈及紅燈等警示訊號，做為管理參考依據。以內政部管理的一萬八千多家民間團體而言，至去年底為止，有警示燈號者就多達一萬二千多家。

審計部選擇補助民間團體經費最多的文化部、教育部、農委會及經濟部等四部會調查，發現補助對象具有會務運作缺失警示燈號者達六十九家，其中有兩種以上警示燈號者達二十二家，連續四年未召開會員大會者有五家，四部會總計核定補助一九六件、近二．二億元，實際核銷約一七五件、一．四億元，其中以經濟部最多。

會務是否正常 未納補助依據

審計部指出，目前中央機關對民間團體及個人補助的相關規定，並未把補助團體的會務是否正常運作納入規範，且「人民團體法」也未要求公開會務資訊，導致各機關在資訊不足的情況下，讓會務未正常運作的團體仍能獲得政府補助。

行政院對此回應表示，未來會修法要求民間團體資訊公開，各機關也會配合把會務運作情形納入補助依據。