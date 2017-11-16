國防部：18趴分10年調降 緩和衝擊

2017-11-16

〔記者呂伊萱、李欣芳／台北報導〕國防部甫公布「軍人退撫新制草案」重點，外界質疑其調整十八％優惠存款制度比公教嚴苛。國防部昨對此強調，新制分十年調降十八％優存額度，目的就是「緩和改革衝擊」。國防部將設置專責窗口，提供詳細說明，歡迎國軍官兵前往諮詢。

比公教嚴苛？「嚴重誤解」

總統府年金改革委員會副召集人林萬億昨表示，軍人服役滿廿年給與起支俸率五十％，中將以下的年增率為二．五％，上將的年增率為二％，軍人退撫新制的規劃已包含上將的相關制度，不會另行公布。

國防部公布的「軍人退撫新制草案」，被質疑十八％優存立即歸零「比公教嚴苛」，國防部認為是「嚴重誤解」。

國防部說明，現役具新舊制年資者，以及退役具新舊制年資支領月退休所得人員，雖然取消優惠存款，本金歸還本人，但只要原月退休俸含十八％優存額度之金額，高於退撫新制月退休俸差額，未來將分十年平均調降，目的就是要緩和改革衝擊，從優照顧現役及退役官兵生活。

國防部舉例，若上校服務滿廿八年、達十二級，月退休所得含優惠存款金額為每月八七一六五元，按退撫新制推算的月退休所得則是每月七一五一二元；因此以平均十年計，每年每月調降一五六五元，新制實施後第一年，該上校將月領八五六○○元，第十年才是領七一五一二元，對退役人員的影響「相當緩和」。

至於已退役支領一次退伍金者，一次退伍金與軍保給付合計，若每月優存利息低於或等於最低保障金額者，其優存本金仍以年息十八％計。超過最低保障金額部分，明年七月一日至二○二○年十二月底，利率則降至十二％；之後每兩年調降二％，二○二五年一月起降至六％，則與公教人員相同。

國防部強調，新制草案重點公布後的一個月間，國防部、退輔會將分別與現役、退役人員溝通、聽取意見，也將設置專責窗口，接受國軍官兵的諮詢並提供說明。