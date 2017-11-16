軍人年改 朝野贊成溝通後再審

2017-11-16

〔記者鄭鴻達、彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德昨表示軍人年改最快在立院下會期才處理，立法院國、親、時力黨團主張軍人年改應先緩緩，若過於嚴苛恐募不到兵，且溝通不足會引起衝突，不反對下會期再處理。民進黨團總召柯建銘也表示，軍人年改一個月之後才會公布版本，經過院會通過後、送進立法院付委，內部還有溝通程序要走，「這會期可能沒辦法三讀」。

呼應賴揆下會期處理的主張

柯建銘說，軍人年改就是「照程序來」，上會期副總統陳建仁已經和各委員溝通過，這會期版本出來後，還要再細緻化溝通；目前公布的草案內容與黨團內部意見差距不大，但仍需再聽聽大家意見，會尊重黨團成員想法。

國民黨團書記長林為洲表示，行政院曾承諾軍改版本送立法院審議前會協商，若缺乏互信反會激起對立，不利修法，本會期還有一例一休及總預算案還沒完成，朝野協商也有一個月的冷凍期，時程實在很緊。

林為洲認為，年改軍人部分爭議大，且軍人工作性質有其特殊性，目前募兵制也推動不順，若軍改協調不好，誰會要當志願役，建議緩一緩，不一定要這個會期通過，在取得更多共識前，黨團支持上述處理方向。

親民黨團總召李鴻鈞表示，軍改是大議題，應更嚴謹地審慎提出版本，急就章不一定是好事，廣聽意見、再緩一下不是壞事，黨團也認為軍人是特殊職業，國防為國家重要根本，若改得過於嚴苛，恐怕會募不到兵。

時力黨團總召徐永明表示，支持目前軍人年改草案方向，因草案提出的時間倉促，擔心若強推可能會因為溝通不足引起衝突，不反對下會期再處理軍人年改。