涉仲介軍人當共諜 菸酒商起訴

2017-11-15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕台灣近幾年來頻傳共諜案，在嘉義經營菸酒行、咖啡館的四十一歲男子劉東翰，曾赴中國販售紅寶石，被中國軍事情報機關黃姓前官員吸收，受指示在二○一四年至二○一五年間，透過林姓、蔡姓友人，遊說我國楊姓退役陸軍輔導長與現役陳姓海軍少校加入共產黨、為中國工作，但被拒絕。調查局國家安全維護工作站查獲後，依違反國安法送辦，嘉義地檢署昨起訴劉男等三嫌。

嘉義地檢署發言人、主任檢察官林俊良表示，劉、林、蔡等三人因涉嫌接受中國軍事情報單位委託發展組織，甚至要刺探、蒐集、交付或傳遞公務文書、消息等，依國安法起訴，刑責可處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣一百萬元以下罰金。

透過友人遊說退、現役軍人均遭拒

檢調調查，劉某為替中國吸收我國軍人成為共諜，找上買賣古玩藝品的林男，告知若介紹現任或退役軍人到中國旅遊，可獲得豐厚報酬，尤其想找現職的空、海軍人員，可由第三地赴中，如加入共產黨，並可獲五十萬至一百萬元報酬。林某於是透過蔡姓國小同學，邀約楊姓退役上尉及陳姓少校加入，遭楊、陳明確拒絕；劉某到案後坦承犯行，林、蔡證稱受劉某委託，才幫忙中國吸收我國軍人等事。

記者前往劉東翰的咖啡館採訪，店員表示，劉某在三、四年前已轉讓經營權，劉名下的吉成菸酒商行也已停業。