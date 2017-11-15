涉移民署弊案》內政部資訊中心主任 施明德百萬交保

2017-11-15

〔記者謝君臨、吳政峰、錢利忠、鍾麗華／綜合報導〕檢廉偵辦入出境資訊系統弊案，查出內政部資訊中心主任施明德擔任移民署資訊組長期間，涉嫌收受多家廠商賄賂，再替業者「量身打造」最有利標規格，至少七件標案涉弊，金額恐逾十億元；檢廉十三日動員上百人搜索，並以嫌疑人身分約談施明德等十七人，訊後依涉犯貪污治罪條例、行賄收賄罪、政府採購法，諭令施以百萬交保，其餘十一人分依三十萬至百萬交保。

前科長陳英傑30萬交保

其餘被交保的嫌疑人，包括移民署移民資訊組前科長陳英傑三十萬元交保；至於涉案廠商部分，跨越科技創辦人兼董事長李奇申百萬交保，大同公司前標案聯絡人郭俊豐五十萬元交保，郭正義、彭麗文各六十萬元交保，其他涉案廠商呂幸珍、王坤、林裕峰、賴光樺、魏瑞珍及張世杰均三十萬元交保。據悉，眾人均否認犯行。

一○三年間，檢廉接獲檢舉，懷疑施明德於九十八年至一○五年間，至少有七件標案涉弊，其中包括金額逾七億七千萬元的「陸客來台線上申請平台及入出國查驗系統」、五千兩百萬元的「入出國查驗暨自動通關系統委外建置案」等多案，標案總金額恐逾十億元。

檢廉發現，施明德除了疑似假收租名義，讓特定廠商替他還房貸；另包括跨越科技、大同公司、凌網科技等公司，都有員工和施密切來往，跨越科技董事長李奇申更和施認識多年。根據情資顯示，跨越科技員工會奉高層指示，送茶葉禮盒給施，且送的茶葉禮盒幾乎都是預先準備好的，檢廉懷疑其中有詭，鎖定追查。

施明德是內政部長葉俊榮上任後，移民署內首位被葉俊榮直接點名，拔擢升官的簡任官。檢廉偵監發現，施在移民署擔任資訊組長時，為簡任十一職等的高階文官，月俸達十多萬元，但一○二年至一○三年間被檢舉替特定廠商綁標、圍標後，他就曾萌生退意，覺得當公務員只能領死薪水，想拉攏移民署同仁到民間公司任職，這次也被交保的前移民署科長陳英傑，就是施的手下大將。

為解除民眾對國境資安的擔憂，內政部長葉俊榮昨指示成立專案小組，由次長林慈玲擔任召集人，協調行政院資通安全處派員指導，邀集移民署、資訊中心等相關單位，針對移民署重要資訊系統、協力業者進行檢查，同時實施資訊系統安全總體檢，兩週內完成調查報告。