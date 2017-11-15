比起公教 軍人年改較優渥

2017-11-15

〔記者曾韋禎、李欣芳／台北報導〕國防部昨公告軍人年改草案，相較於已完成立法的公教年改，在政府專案處理並重視軍人的服役特性下，軍改確實優渥許多。

年金改革委員會副召集人林萬億指出，軍人年改跟公教有八大不同，包括：一、軍人退撫新制領取年金的起支年齡與公教不同，軍人維持二十年。第二、軍人不用「所替率」，用「俸率」，俸率每年二．五％。第三、軍人退休年齡是延後兩年，不像公教是以六十五歲或五十八歲做標準。

第四，公教年改計算退休金的均俸是十五年，軍人則採美軍制度，採計最後三年。至於第五項年資補償金、第六項育嬰留職停薪與第七項遺屬年金等設計也都有不同。第八項為十八％優存處理的差異。

林萬億表示，這次軍人年改草案，與公教人員年改方案相同的，就是月退地板也採三萬二一六○元，另一個相同的，則是改革十八％優存利率後的結餘經費，都同樣要回歸基金。

相關人士指出，這次推出的軍人年改草案，就外界最關注的十八％優存利率與已退人員所得來看，草案將其合併處理，重新核算已退者的「俸率」，並於首年退回十八％優存本金，分十年調降至新制俸率。相較於公教人員首年就從超過九十五％的替代率，直接砍至七十五％；軍改的幅度、過程顯然緩和許多。

而公教人員必須任職滿二十五年才具月退資格，還有最低起支年齡之限；軍人只要服役滿二十年退伍，就能領取五十％俸率的月退；反觀公教人員至少要服務滿二十八年，才有五十％的所得替代率；且公教人員服務滿三十五年的所得替代率為六十％，軍人服務滿四十年就達一○○％之上限。

未來公教人員的薪資採計期間將拉長至十五年，軍人則只拉長到三十六個月。至於領取月退人員再任是否禁領雙薪，草案隻字未提。國防部高層透露，這還在思考中。