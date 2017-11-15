立委：有中將級以上人物 意圖放水慶富

2017-11-15

〔記者彭琬馨、涂鉅旻、蘇永耀、蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委王定宇昨受訪時指出，據他掌握的資料顯示，慶富在得標後早該繳交輸出許可，卻因為資金周轉不靈，無法提出，「兩度」找上行政院前秘書長簡太郎「協調」國防部與其他公股銀行，國防部有個「中將級」以上人物，「無視慶富違約事實」，意圖放水，讓慶富繼續得標，呼籲檢調應對此疑點深入調查，向社會提出交代。

王定宇表示，依據相關文件顯示，簡太郎二○一五年九月初召集國防部、公股銀行協調慶富案貸款事宜，當時慶富在得標後十個月應繳交的輸出許可已經過期，「早已違約」，經簡協調後得以展延數月，但在二○一五年十一月三日時，慶富再度因無法繳交輸出許可，促請簡太郎「二度協調」，向國防部申請展延，直至二○一六年一月十六日慶富才取得美商洛馬輸出許可證明。

另外，「中國時報」昨頭版報導「錄音檔爆料，慶富直通總統府喬二十四億」，指總統府涉入施壓軍方撥款予承造獵雷艦的慶富公司，國民黨黨團昨也召開記者會，指海軍原本未編列第三期履約款二十四億元，慶富副董陳偉志去年九月二十七日到總統府「溝通」，軍方就撥電話告訴陳偉志「有錢了」。

總統府昨發表聲明指出，獵雷艦案由前屆政府規劃、決策，本屆政府上任後由國防部等依法依約辦理，總統府沒有也不會介入，譴責「中國時報」未經查證並誤導輿論，要求立即更正道歉。海軍昨澄清，獵雷艦案付款均依合約進度要求支付，並無總統府或上級單位指示，且時間點和事實不符。