柯P：不排斥加入政黨

2017-11-14

〔記者郭安家、蔡亞樺、王榮祥／綜合報導〕台北市長柯文哲昨於議會市政總質詢，被議員問及未來是否加入政黨？柯文哲回說，「我這種孤鳥，就算想參加，人家也不一定會要我」，隨即首度鬆口「答案是不排斥」。柯強調，二○一八他會參選到底，想替台灣政治找到新出路。

市議員陳慈慧與柯文哲昨進行「快問快答」式質詢，對於未來是否入黨？柯文哲表示，「我這種孤鳥，就算想參加，人家也不一定會要我」，他不排斥入黨，但現在就先算了。至於入哪個黨或是創黨？柯文哲則說，黨也會變來變去，誰知道三、四年後長什麼樣子。

去年六月曾傳出柯文哲幕僚籌組白色力量協會。陳慈慧追問是否創黨？柯文哲則說，「創業維艱」，不是很容易，他也沒有錢。

稍後柯文哲回應市議員李慶鋒時則說，二○一八他會參選到底，想替台灣政治找到新出路。

市議員顏若芳也詢問柯文哲，如何看待高雄市長陳菊參選北市長的傳聞？柯文哲先說，這是假設性問題，接著又冒出一句「台北市民素質滿高的」，令議場內的都發局長林洲民竊笑，柯文哲趕緊說林洲民「是肚子痛」。市議員林世宗質疑柯言下之意是高雄市民水準低？柯文哲回應，「不是啦！我的意思是台北市民自己會有他的判斷。」

至於陳菊本人昨對參選傳聞則再次強調絕無此事，也感謝大家對她生涯規劃的關心。