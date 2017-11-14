聯貸發函 顧立雄︰不懂馬政府為何列密件

2017-11-14

〔記者盧冠誠、呂伊萱／台北報導〕立法院財政委員會昨舉行「獵雷艦採購案財政部所屬公股行庫等聯貸案真相調閱專案小組」第一次全體委員會議；對於馬政府時代，慶富造船尋求獵雷艦聯貸時，總統府曾以密件發函，金管會主委顧立雄受訪表示，那兩個密件本身就是一般陳情函的照准，不清楚為什麼會變密件；「我到現在為止，還是沒有確定為什麼要列為密件，但我的了解好像總統府秘書長（吳釗燮）已經解禁了，已經解除密件。」

黃國昌批偷貸給慶洋 一銀稱有等值擔保

時代力量立委黃國昌強調，整個聯貸案到目前為止，幾乎可以確定造成全體納稅人上百億元的損失，荒謬的是，到現在竟然只有第一銀行董事長蔡慶年下台。

黃國昌也在臉書上指控一銀「在聯貸案中幫慶富作弊」，因慶富兩次逾期未增資時，一銀不僅未追究違約責任，還忙著要求各銀行同意展延並豁免違約責任；並私下偷偷貸款給慶洋，讓慶富可以拿慶洋的錢來辦理增資。

黃國昌說，增資是銀行團給慶富的考題，其他公股行庫知道聯貸合約中要求的增資，是一銀幫忙作弊的方法達成的嗎？黃國昌批評，一銀這樣惡搞，根本是讓聯貸契約中增資的要求，成為笑話，「膽大妄為到肆無忌憚」。

獵雷艦聯貸的一位參貸行主管坦言，當初並不了解慶富的資本來源為何，只知道最終資本額。

一銀則表示，慶富二○一五年九月提出融資需求時，資本額為三十億元，並於聯貸條件中要求慶富需於二○一六年及二○一七年各增資二十億元，截至二○一六年，慶富已完成增資至五十億元，二○一七年尚未辦理增資。

一銀指出，慶富的大股東慶洋投資，是以提供一○○％足額等值的不動產及漁船等擔保品來申貸，其中十．五億元做為二○一六年度慶富增資用。