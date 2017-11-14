未談新南向 ＡＰＥＣ效益打折扣

2017-11-14

記者蘇永耀／特稿

親民黨主席宋楚瑜代表蔡總統出席ＡＰＥＣ領袖峰會，對於總統交辦推動新南向的任務，可看出不甚認同，他昨日還說「這是往哪一向？」以自稱的「東南西北」謂之包容，另也暗指新南向具排他性，這並使台灣這次參與ＡＰＥＣ效益大打折扣。

「新南向」是為強化台灣與東協、紐澳、南亞等十八國關係，但不該被窄化為只與這些國家發展關係，這裡還包含國際合作等面向，先經由新南向，才能「東南西北」。代表團發言人鄧振中等官員原能扮演更精確的說明角色，但發揮有限，因為宋顯然更仰賴所帶的其他顧問團成員。

本屆ＡＰＥＣ輪由越南主辦，越南政府創先例，在年會舉辦「ＡＰＥＣ領袖與東協領袖非正式對話」，從越南自身發展方向，透過ＡＰＥＣ平台深化東協，做為本屆ＡＰＥＣ的重要話題，台灣怎輕易放棄話語權。

做為蔡英文政府第二度指派的領袖代表，宋楚瑜也提到，一回生、二回熟，今年與各國領袖更為「熱切」。原可搭起最佳的橋樑，傳達政府新南向的思維，但宋在抵達越南的第一天即對媒體表示，此次參與不會強調新南向。代表團成員也觀察到，除了多邊場合，即便雙邊的會晤，宋楚瑜也幾乎絕口不提，喪失了與關鍵高層溝通機會，極為可惜。

相反地，對於中國領導人習近平提出的「一帶一路」，宋楚瑜在ＡＰＥＣ期間則「代為」表達了興趣，當面向習大大表示「對岸提出龐大的經濟計畫，台灣、中華台北也提出相對應盡的責任，盼望一起共同推動經濟，邁向未來」。但問題是，參與「一帶一路」已是政府的政策了嗎？蔡總統有為此授權了嗎？

宋楚瑜昨以「燭之武退秦師」典故自比，頗有「到老才找他做事」之酸嘆。事實上，老宋為了出席ＡＰＥＣ，事前的努力與對細節的掌握程度，確令後輩折服，但這般地走調「身體力行」，恐無助於新南向。