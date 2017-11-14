新南向排他？ 宋：東南西北都合作

2017-11-14

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨在總統府接見出席本屆ＡＰＥＣ（亞太經合會）經濟領袖會議代表團，肯定領袖代表宋楚瑜此行與相當多新南向國家的領袖互動對話，身體力行新南向政策；但宋稍後在記者會上強調台灣不該有排他性，應以包容概念來談參與，要說這是「往哪一向？」以台灣過去發展經驗，是「東南西北」都願意合作。

蔡肯定宋身體力行新南向政策

蔡總統致詞表示，代表團任務順利完成，宋此行無論是雙邊會談，或透過交流分享台灣的發展經驗，都是身體力行新南向政策，也讓其他國家的領袖了解，台灣可以在區域經貿關係中扮演非常重要的角色，政府會全力以赴，展現台灣參與區域經濟整合最大的努力及企圖心。

宋楚瑜稍後在總統府記者會上侃侃而談，對於蔡政府積極推動的新南向政策，宋並未藉由這次由越南舉辦的ＡＰＥＣ年會上突出宣傳，強調台灣不該有排他性，應以包容概念來談參與。他說，這次沒有遺漏任何單方面的合作，包括與緬甸實際領導人翁山蘇姬談醫療照顧，對寮國領導人提到台灣對山地栽植的蟲害防治很有經驗，也包括與北邊的俄羅斯及東邊的墨西哥及秘魯談及合作，往西邊我們也願意與大陸發展關係。宋楚瑜並說，要說這是「往哪一向？」以台灣過去發展經驗，是「東南西北」都願意合作。

宋楚瑜表示，他與所有領導人互動，比去年更熱切，因為一回生、二回熟；至於與對岸領導人，「我們有非常自然的互動」，對於某些事情不宜多談，該多談的事情，他會與總統提出建議與想法。

媒體提到這次代表團發言人鄧振中出發時簽證遲延、宋楚瑜女兒宋鎮邁此行待遇也不能比照其他領袖夫人，是否為中國打壓？宋楚瑜說，他很稱讚對岸，在大會最後結束時，中國大陸國家主席習近平提到大國要像個大國的樣子；而這次處理鄧振中與宋鎮邁的事，「我覺得對岸還是有相當的善意」。

宋強調，對岸的經濟發展，讓大家都很稱羨，幾乎會議一開場，很多國家都談到一帶一路，而只要談到一帶一路，他找到時間發言說，「我們也想要參加」。