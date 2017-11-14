中國伸黑手 阻我出席聯合國氣候會議

2017-11-14

〔記者楊綿傑、呂伊萱、鍾麗華／綜合報導〕中共十九大後繼續進行對台統戰兩面手法，一方面對台灣民眾釋出利多，一方面不遺餘力打壓台灣國際空間。聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第廿三屆締約方大會（COP23）現正在德國波昂舉辦，我環保署長李應元率多個部會官員及立委前往參與，但因中國阻撓，李應元被拒於門外，無法進入會場。

李應元批 泱泱大國沒必要這麼小氣

環保署對於中國阻擾表示遺憾，李應元受訪時批評，「泱泱大國沒有必要這麼小氣」，也強調台灣二三○○萬人是存在的，台灣的參與是對世界的責任，雖然他無法進入會場，但並未閒下來，仍利用機會與友邦及德國官員進行交流。

UNFCCC年度大會於六日至十七日於德國波昂召開。我國雖不是聯合國會員國，按例由環保署協調政府各單位，以工研院的NGO觀察員身分組團與會；我國其他環境保護相關NGO，也會申辦周邊會議與會場展攤，參與大會。去年UNFCCC在親中的摩洛哥舉辦，不論是工研院或我國其他NGO申請邊會均未獲准，僅設置一展攤。

根據UNFCCC公開資訊，我國今年由工研院與友邦索羅門群島舉行雙邊會談，台灣永續生態工法發展協會（ASEED）也與聯合國經濟社會理事會科技合作組織（COBASE）、全球領袖教育學院（GLE）和Gherush九二人權委員會等單位，共同舉行場邊會議。

這次李應元率領氣象局、水利署、農委會、國發會等部會官員，及國民黨立委陳宜民、民進黨立委鍾孔炤、吳焜裕和親民黨立委周陳秀霞等人前往德國參與活動。

德媒專訪 李：反凸顯台灣參與問題

李應元接受收視人口可達一億人的「德國之聲」電視台英語新聞部專訪時表示，台灣如此被刻意打壓，反而凸顯出台灣參與問題，並引發國際各界對台灣處境的同情。訪談主持人也認為，氣候變遷議題如此重要，台灣竟然被排除在氣候公約的活動外，相當不可思議。

環保署副署長詹順貴則說，台灣已經是很委屈的以民間資深顧問與會，還是受到如此對待，本來認為這次可能較為順利，「但中國仍然盯得很緊」。

我外交部回應，李署長雖未能入場，仍按原定規劃完成與友邦及友好國家雙邊會談。中國外交部發言人耿爽則在例行記者會表示，大陸方面對台灣參與國際活動的立場一貫、明確，「那就是必須要符合『一個中國』的原則」。