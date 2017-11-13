新店戒治所「去蔣」 移除銅像基座

2017-11-13

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部下轄新店戒治所大門前，原本立有一尊蔣介石銅像，銅像的頭今年四月八日被「台灣建國工程隊」鋸下，新店戒治所事後未提告，並在十月初進行所內耐震工程時，請包商一同刨除寫著「永懷領袖」的銅像基座，由於新店戒治所前身是專關政治犯的處所，此次「去蔣」象徵意義重大。

新店戒治所一九五二年設立，前身為「國防部新店監獄」，雖名為軍人監獄，但只要是警備總部抓到的政治犯，大多送至此處及景美看守所，後因時代變遷，轉型成毒品戒治機關，二○一一年更名為新店戒治所。

戒治所門前的蔣介石銅像歷史約四十年，當地老兵路過該處，總習慣朝銅像敬禮，老蔣是他們的精神依賴。

台灣建國工程隊則指出，法務部願主動移除敏感處所的老蔣銅像，「真的做得好」；因為慘遭蔣介石魔手的受害者眾，許多冤魂至今尚未平反，他們今年三至六月共斬了五顆蔣銅像頭，其中兩案進入司法程序。

法務部政務次長陳明堂表示，部內未對該事件下指導棋，所有處置均由新店戒治所自行決定。

新店戒治所副所長江慶隆指出，戒治所的主要業務為毒品勒戒，無法兼顧管理門前銅像，當日發現毀損隨即報案，之後考量銅像涉及意識形態，決定不提告也暫不修復，十月初趁著所內進行耐震補強工程，便請包商一併刨除「永懷領袖」石製基座，分文未花。