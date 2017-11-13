2017-11-13

記者邱燕玲／特稿

民進黨、國民黨對於台北市、新北市兩都市長都尚未有實力堅強的人選浮出檯面，不過，台北市長柯文哲卻是四處找對手，接連幾天嗆高雄市長陳菊「舉債高」，讓民進黨人義憤填膺；但批人債台高築似乎成效不錯，有意參選新北市長的台北市副市長陳景峻也跟進，批新北市舉債是「六都之最」，柯Ｐ團隊砲打雙北，兩大黨目前沒轍。

民進黨在新北市的提名，將先待國民黨人選出爐後再決定。國民黨在新北市的提名則是「吳朱之爭」，關係著吳敦義、朱立倫兩人對二○二○大選的佈局，因此朱立倫力挺的侯友宜能否順利出線，尚在未定之天，周錫瑋也仍未放棄，國民黨內的山頭競爭似乎仍重於黨的未來。

藍新北人選 攸關吳朱之爭

有意角逐新北市長的諸多民進黨人，民調遲遲未見起色，這讓原本知名度就高的行政院發言人徐國勇有了切入點，黨內也就此展開無限想像，但這牽連著台北市的佈局，也因此徐本人都未把參選哪個選區說死，賦予黨中央規劃的空間。

不過，半路殺出的陳景峻則為原本無波的新北市長選舉掀起一陣漣漪，即使民進黨內認為陳景峻起不了作用，但若推不出可一戰之人，政治會如何發展，誰也無法說得準。

至於台北市，民進黨一路點名黨內各個可能的戰將，現在連菊姊都被抬出來，明知可能性微乎其微，仍想試試她有無坐轎的可能，足見民進黨對柯Ｐ已無法接受，卻還拿不出辦法反制，只能每天被柯Ｐ吃吃豆腐，私下又恨得牙癢癢。

老被柯吃豆腐 綠苦無對策

國民黨高層雖想推蔣萬安，但蔣有沒有能力、實力應付大選的各種攻勢，恐也是國民黨再三斟酌之處。在此之下，其他有意參選的人將競相表態，百花齊放。

當年民進黨力挺柯文哲砲打連勝文，定位「素人與權貴」之爭。如今素人已不素，未來民進黨要挺什麼價值？市長選舉的佈局將見真章。