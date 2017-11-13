新北之爭 綠營 輪流點將 藍營 侯、周搶出線

2017-11-13

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕面對明年新北市長選舉，藍綠陣營正摩拳擦掌備戰，但也有各自傷腦筋的問題。民進黨在「雙北」市長選舉出現內部焦慮，各派系不斷拋出新人選，輪流點將、試水溫，甚至連立法院副院長、台中市立委蔡其昌也被點名參選新北市長。

蔡其昌也被點名參選

民進黨黨政人士分析，由於民進黨在雙北市長選戰缺少「一槌定音」的強棒，檯面上表態的人選不夠強，大家才會「點來點去」，但這對民進黨拚勝選沒有幫助。

面對詢問，蔡其昌先是「哈哈哈」三聲，大笑直說「不可能啦！」他目前還是以協助國家法案推動，以及在中央爭取大台中地方建設為優先，不會去新北。

在新北市部分，黨內除已明確表態參選的民進黨立委吳秉叡、羅致政，及台北市副市長陳景峻之外，傳出民進黨立委林淑芬被正國會（游）系勸進，行政院發言人徐國勇則被點名是黨內「黑馬」。

在藍營方面，新北市副市長侯友宜與前台北縣長周錫瑋有意角逐國民黨新北市長提名，侯、周兩人的動態，也被解讀為涉及新北市長朱立倫與國民黨主席吳敦義的二○二○佈局之爭，而吳敦義昨率黨務主管赴國父紀念館向孫文銅像獻花致敬；周錫瑋也現身國父紀念館，引發關注。

吳敦義表示，他得到的訊息是周錫瑋要參加黨內初選，歡迎所有黨內同志參與初選，黨中央絕對不會有私心，會做到「大公無私」；至於比較看好周錫瑋或侯友宜？吳表示，他不能說比較看好誰，兩人各有優點。

周錫瑋受訪時說，他將成立政策中心，未來會選一個時間正式介紹，把所有政策制定出來，那天才是他正式宣布參選的日子，「應該很快了」，他現在不考慮「脫黨參選」。