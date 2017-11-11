搜救幻象飛官 邀商水下打撈

2017-11-11

〔記者羅添斌、涂鉅旻／台北報導〕由飛官何子雨駕駛的幻象戰機在七日晚間失聯，軍方進行海空搜救，至今毫無進展。空軍官員透露，軍方絕不放棄任何搜救的可能，但也做了最壞打算，並已發出邀商公告，準備進行下一階段的委商水下搜救、打撈。

管碧玲︰可能儀器故障導致失聯

民進黨立委管碧玲受訪表示，事發後，她各方訪查得知，何員可能是因「儀器故障」導致失聯。她強調，假如這架飛機失聯原因不在人為，而是儀器故障所致，軍方應出面說清楚，別再讓其他說法、謠言繼續散佈。

對於事發原因，空軍表示，已成立專案調查委員會，蒐集相關事證，在調查結果尚未完成公布前，盼外界勿做臆測。

國防部表示，國軍仍遵照「救人第一」的指導，截至昨日為止，已出動七十六架次軍機、卅四艘次海軍艦艇，空勤總隊亦派出六架次直升機，海巡署則派遣十四艘次船艦，並使用五百五十二枚照明彈，日以繼夜搜尋；而今年才成立的資通電軍官兵，也搭上濟陽級巡防艦參與搜救，盼協助其他單位，儘速找尋何子雨下落。

機上黑盒子 訊號可維持30天

軍方官員表示，幻象戰機上裝有黑盒子，訊號可以維持卅天左右，海空聯合搜救的行動會持續進行，希望有奇蹟出現，但為了做好下一階段的準備，軍方已發出邀商公告，準備委託民間打撈公司作業，一旦軍方高層決定進行水下搜救及打撈，將可隨時執行。

官員表示，二○一三年五月，一架幻象戰機在新竹外海失事墜海，兩位飛行員跳傘獲救，軍方也委請專業的打撈公司進行水下搜索及打撈，並將幻象戰機的大部分殘骸及重要記錄裝備成功打撈上岸，相關機件及資料送到法國原廠，要經由資料下載及分析，找到失事原因。官員說，二○一三年的水下打撈經費約二千七百萬元，此次可能的經費應相去不遠。

空軍原規劃廿五日將開放新竹空軍基地供民眾參觀，何子雨失聯後，空軍一度思考是否繼續舉辦，空軍昨宣布，該活動仍如期舉行，籲請民眾踴躍參加，為空軍加油打氣，並一起為何員祈福。