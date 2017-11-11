葉俊榮︰排黑條款 不讓他們在那亂

2017-11-11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華統一促進黨成員多次涉及暴力犯罪事件，並被質疑以政黨之名、暴力介入政治，內政部長葉俊榮昨日受訪表示，「政黨法」已正式完成三讀，可有效規範不法政黨，更對合法政黨起了保障作用。

「不會讓他們在那亂！」葉俊榮強調，政黨負責人的「排黑條款」，已明訂於「政黨法」條文中，規定在動員戡亂時期終止後，曾患內亂、外患罪，經判刑確定者，不得擔任政黨負責人。

黑道不能當黨主席

葉俊榮指出，曾犯下「組織犯罪防制條例」之罪，經判刑確定的人，也不會讓他當政黨黨主席，雖然在黨員部分沒排黑，但若有涉及犯罪，現行「刑法」等相關法律機制，都可立即偵辦處理。

對於統促黨的暴力惡行，葉俊榮強調，制定「政黨法」不是為了去對付一個統促黨，而是要讓各政黨有良性發展，讓政黨運作合乎章程，財務要公開透明，每年更要如實申報，解嚴卅年能完成立法，「我真的很開心！」

葉俊榮表示，政黨要以中華民國自由地區為其組織區域，組織及運作須符合民主原則。該法讓法律體系更加完備，未來不用再以「人民團體法」不合乎時代規定去規範政黨。

葉指出，「政黨法」更連結憲法和法律層次，政黨若有違反憲法增修條文「危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序」應予解散者，內政部也會檢具相關事證，聲請憲法法庭解散政黨。

他也說，針對不參與民主政治的「殭屍政黨」，若連續四年不派人參選，也可依法註銷廢止備案，解散政黨或廢止機制都有，可讓台灣的政黨政治健全。