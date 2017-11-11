慶富詐貸案 簡良鑑300萬交保

2017-11-11

涉嫌主導對銀行詐貸數十億

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦慶富造船詐貸案，昨再度傳喚慶富前執行長簡良鑑到案，檢方認為他涉嫌主導對銀行詐貸數十億元，當庭將他逮捕，訊後依違反銀行法特別詐欺罪聲請羈押，高雄地院審理後，昨晚七點裁定簡男三百萬元交保候傳，限制住居及出境出海，每晚須向派出所報到。

簡籌不出錢 下週一再辦理交保

不過簡良鑑因一時籌不出三百萬元保釋金，他的委任律師昨晚向法官請求展延到下週一再辦理保釋，法官則要求到深夜十一點若真籌不到錢，再作研議。據了解，若法官最後同意展延到下週一辦理交保，簡良鑑將遭暫時收容。

高雄地檢署偵辦獵雷艦案，今年八月九日對慶富發動搜索並傳喚董事長陳慶男等人。檢方根據陳提供的事證，認為簡良鑑涉嫌主導對銀行詐貸數十億元。上月廿五日首度傳喚簡良鑑，簡男否認涉案，複訊後無保請回，遭檢方限制住居及出境出海，同時轉列被告。

檢方連日來密集針對陳慶男供詞過濾查扣資料，發現慶富集團有關獵雷艦請款文件上，均有簡良鑑以執行長身分簽章，昨天上午再度傳喚簡男到案，訊問後認為簡男經常往來中國、台灣等地，有串證、逃亡之虞，當庭將他逮捕，訊後聲押。

高雄地院指出，檢方以簡良鑑涉犯違反銀行法等案件聲請羈押，經法官審理後認為簡男雖在海外有投資，但最近三年內並無出入境頻繁或有滯留海外過久之情事；又本案雖然詐貸金額龐大，且部分金額流向海外或去向不明，如能以具保、限制住居及出境、出海，並命簡男每日晚上七點至八點前往前鎮警分局一心路派出所報到，即足以確保其無逃亡之虞。另本案雖有其他相關人士迄未到案，但並無事實足以認定與簡男有勾串之情事。

簡良鑑出身高雄大寮望族，曾開過補習班，二○○五年曾爭取國民黨提名參選任務型國代，也曾爭取國民黨提名高雄市前鎮、小港區市議員選舉，並擔任過「馬吳競選後援會」幹部。簡因協助慶富集團取得獵雷艦合約而獲聘為執行長，之後與陳慶男因一紙十五億元支票交惡去職，雙方對簿公堂。