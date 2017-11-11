獵雷艦案 立委促檢速傳簡太郎

2017-11-11

〔記者彭琬馨／台北報導〕慶富承攬獵雷艦案的疑點重重，民進黨立委王定宇昨指出，慶富董事長陳慶男向前總統馬英九遞交的陳情書，經總統府解密後顯示，陳除向馬請求督促公股銀行協助貸款，也盼能寬限輸出許可到期時間，後來就發生前行政院秘書長簡太郎「密會」一事，從時間序上來看，簡扮演關鍵要角，檢方應盡速要求簡到案說明，聲押避免串供。

王定宇：簡扮演關鍵要角

多位立委昨持續在外交及國防委員會獵雷艦調閱小組中查閱資料；王定宇表示，據他掌握的資料顯示，慶富案在二○一三、二○一四年分別有兩次轉折點，前者為放寬投標廠商標準，由原先「投標即須附上輸出許可」，改為「得標十個月後出示」；後者則是讓慶富得標後，兩次無條件展延已經到期的輸出許可證明。

王定宇認為，因出具輸出許可廠商就要付錢，因此展延輸出許可合約，等於「想辦法讓慶富繼續得標」，他認為每個轉折「都是慶富得利的關鍵」。

王定宇強調，簡太郎分別在二○一五年九月、十二月「密會」各高層，按結果來推論，很有可能就是遊說國防部讓慶富展延已經到期的輸出許可合約。他認為，慶富最終能順利得標，簡太郎扮演重要角色，檢調應盡速傳訊簡到案說明。

黃國昌：慶富還有三件爛帳

時代力量立委黃國昌在臉書披露，慶富集團除了獵雷艦案，還留給台灣三件爛帳。他指出，慶富子公司慶陽承攬基隆海洋生態展示館（海生館）工程，目前正因資金不足，工程進度嚴重落後，除了銀行團的五．四八億元聯貸外，還累積約四千萬罰款，目前以每天二十萬元速度不斷增加；此外，海巡署向慶富採購的二十八艘一百噸級巡防救難艇，因出工率持續下滑，已累積超過九千萬元罰款、每天增加十三萬元。

黃國昌表示，慶富的自家大樓也蓋在向政府承租的土地上，現在每月四十二萬元的租金都繳不出來，已積欠近兩個月。陳慶男父子的財產幾乎都從人民納稅錢來，卻不斷把錢移往中國，留給台灣一屁股爛債。