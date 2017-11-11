美國會促邀台參加軍演 軍艦互訪

2017-11-11

要求強化美台防禦夥伴關係

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕據眾院軍委會今天提交的二○一八年國防授權法案兩院協調報告，美國國會要求強化美台之間的防禦夥伴關係，邀請台灣參加紅旗軍演，考慮美台海軍艦艇互訪，並且將轉移防禦裝備與服務給台灣的程序正常化。法案也要求評估中國在印度太平洋區及全球擴張對美國的防衛影響。

晤習近平 川普：會繼續對台軍售

華府外交人士透露，美國總統川普在和中國國家主席習近平的雙邊會談中，除了重申美國基於三公報和台灣關係法的一個中國政策，也告訴習近平，美國會繼續對台軍售。

美中在公開場合都未提到台灣議題。根據新華社報導，習近平告訴川普：「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎，希望美方繼續恪守一個中國原則，防止中美關係大局受到干擾。」

參、眾兩院今年稍早曾通過各自的國防授權法案版本，其中都有強化美台軍事交流的條款。對於兩院內容不同的提案與文字版本，需要整合兩院都能接受的協調報告，並經兩院通過才能成為法案。

眾院軍委會今天提交國會的這份報告中第一二五九條款記載，當美台兩個政府努力強化台灣的防衛能力時，美國的政策是要強化在台灣關係法之下的對台承諾，並與六項保證維持一致。

法案以國會決議方式表示，國會認為美國應強化與改進和台灣的長期夥伴及合作關係；美國應該單純根據台灣的需要，經常性地移轉防禦物資與服務，讓台灣維持足夠的自我防禦能力；美國應該邀請台灣軍隊參與類似「紅旗」等軍事演習；美國應根據二○一七年通過的國防授權法案，執行美台軍官與資深官員間的交流計畫以改善兩軍關係；支持擴展以台灣人員在美受訓或與美軍共同受訓的交流項目；在西太平洋進行美台雙邊的海軍演習，包括航行前的會議；考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適當性與可行性。

法案的第一二五九Ａ條款也以國會決議方式，表達國會希望將對台移轉軍事物資與服務正常化，國防部應與國務院協商後以個案方式審查對台軍售，在收到台灣採購意向書後的一百二十天內，國防部長與國務卿諮商後應向國會適當的委員會提出報告，內容包括採購要求的現況、軍購移轉是否符合美國武器出口法案、是否需要出口執照、國防部長是否有意給予發價書和同意書，以及這項軍購移轉是否符合台灣關係法下美國對台義務。

法案也要求在國防授權法生效一百八十天內，以及每隔一百八十天，國防部長應與國務卿協調後，向軍事及外交委員會簡報台灣面臨的挑戰與美台軍事合作狀態，以及台灣軍購要求的進展。