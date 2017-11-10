彭愛佳聲請解除境管 檢︰上街問路人 誰認為妳無罪？

2017-11-10

〔記者楊國文／台北報導〕行政院前秘書長林益世被控收賄六千三百萬元，高院重判十三年半，林妻彭愛佳雖一、二審判無罪仍限制出境，全案已上訴最高法院，擔任中視新聞部採訪中心主任的彭愛佳以「侵害工作權」，向高院聲請解除限令；高院昨開庭審理，檢方質疑彭，「妳到街上問路人、賣水果的，認為妳無罪的有幾個人？」高院最快今裁定是否解除她出境限制。

高院昨開庭，彭女表示，她和林益世自案發後的一○一年七月即被限制出境，至今已五年多，且她一、二審均獲判無罪，公司董事長指派她本月十六日赴湖南採訪，因遭限制出境，恐怕無法成行。她流淚說，因婆婆身體不好，丈夫林益世在家陪伴並準備重考牙醫師執照，所以她成為家裡唯一經濟支柱，若她不配合公司政策，很可能因此丟掉工作。她強調，丈夫在國內，孩子也小，何況她無罪，絕不會逃亡。

檢方質疑，彭替林益世租保險箱，林的錢沒有合法來源，彭女可以喊冤，雖然法院判決無罪，但請她自己到大街上問路人、賣水果的，認為她無罪的會有幾個？檢方依事證仍認定彭女犯嫌重大，並指彭女一再指董事長指派她去，強調「世界不是因為妳的董事長而運行」。

彭︰相信司法官比路人更專業

彭女回擊檢方，一、二審歷經六位法官、十幾位檢察官審理，還是判她無罪，相信司法官應該比路人更專業。承辦法官錢建榮則是說，此案已經上訴三審，但最高法院不僅羈押事宜，連是否解除限制出境都要二審代行，二審因受囑託，很少法官敢放人或解除境管，他覺得此現象很有問題。