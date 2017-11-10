幻象人機失聯／馮世寬爆粗口 斥飛官投共說

2017-11-10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍飛官何子雨七日晚間駕駛幻象二○○○戰機訓練時失聯，空軍八日召開記者會時，有媒體提問何是否可能駕機「投共」，民進黨立委王定宇昨在立法院質詢國防部長馮世寬此事時，馮動怒回應：「若我在記者會現場，我會罵『他╳的』！怎麼可以這樣想？」

「部長同學也這樣走的」

和馮世寬同為飛官出身的國防部常務次長柏鴻輝隨後答詢時，哽咽地說，「部長的同學也是這樣走的」，因此他可以體會馮的激動之處，社會應給予飛行員鼓勵，不該如此污衊，臆測「投共」的想法很不公平。

馮世寬昨和國防部官員赴立法院外交及國防委員會，針對「精進國軍軍紀狀況作為」專案報告、備詢。王定宇質詢時問馮世寬，有媒體在八日記者會詢問何員有無可能「投共」，馮世寬回應，雖他當時不在記者會現場，但非常氣憤，他激動表示：「如果在（記者會）現場，我會罵『他╳的』！怎麼可以這樣想？」

王定宇聞言提醒，國會殿堂並不適合說這三個字。馮世寬仍說，如果他在記者會現場，「我會（這麼說）的」、「簡直可惡！」

國民黨立委馬文君隨後也追問此事，馮世寬激動表示，空軍飛行員進行夜間演練，「為了什麼？為了讓中國知道我們（空軍）有夜間作戰能力，讓老百姓能安全在家吃飯，卻沒得到一點同情掌聲，還被說『投共』，我簡直無法容忍！」

國防部昨也發布新聞稿表示，「投共」這種說法對於軍人是極大侮辱，媒體不當的提問，讓兢兢業業的軍人、廣大的眷屬同感不平與憤怒。

海空搜救仍未尋獲

我國海、空、海巡昨仍全力搜救失蹤的何員，至深夜仍未尋獲何與戰機下落。國防部指出，搜救官兵前日午間在彭佳嶼附近，一度偵蒐到斷續求救訊號，副參謀總長馬自勇立即下令軍機、軍艦至可能目標，甚至繞島搜尋，但仍無所獲。馮世寬、參謀總長李喜明與海軍幕僚因此根據海流動向，重新規劃搜索目標區域，盼把握黃金救援時間，也將請日本及其他周邊國家一同留意。