三中案 檢搜索中投、衡平公司

2017-11-10

質疑鑑價刻意低估資產 約談衡平負責人等五人

〔記者錢利忠、施曉光／台北報導〕台北地檢署調查國民黨三中黨產案，質疑前國民黨黨營事業中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清等人依時任黨主席馬英九指示，涉嫌賤賣三中黨產，北檢為保全證據，昨首度搜索中投公司及負責替三中資產鑑價的衡平資產鑑定公司，並約談衡平負責人楊忠耕、中投公司協理曾忠正等五人作證，由檢察事務官初訊後，均予請回。

國民黨︰舊案重炒

對此，國民黨中央態度十分低調，昨天上午一概以不知情回應，下午曝光後才由黨發言人黃健豪回應，指是「舊案重炒」，檢調也已經來中投很多次了，中投公司與行管會每次都有如實提供資料，整個過程並無不可告人之處。

北檢昨天由檢察事務官帶五名證人到中投公司保全證據，調查局方面也動員十多人進入中投公司進行搜索。檢方調查，三中交易案是由馬英九向下授權給張哲琛，張再另找汪海清、中投法務室前經理高克明、協理曾忠正等承辦人負責，當時汪的團隊委託衡平公司替三中資產鑑價，但衡平當初對中影交易案的鑑價計算方式，均採「每股淨值」、「類比公司淨值調整數」、「股價調整數」等算式，有低估土地資產價值之虞，也是各界質疑三中被賤賣的主因。

檢方發現，衡平負責人楊忠耕在國民黨處理三中黨產期間，曾出任文炳印刷科技股份有限公司監察人，而文炳印刷公司幕後的代表法人即是中投，質疑楊可能因此刻意低估資產價值；楊對此坦承確有獲邀出任，但強調不影響鑑價職務。

疑榮麗買三中是假交易

另外，檢方懷疑余家時期的中時集團，當年以榮麗公司名義包裹買下國民黨華夏公司所持有的三中股權，可能是國民黨用以掩護余家只買中視的假交易；但張哲琛否認三中交易案預選買家，強調交易案不僅曾由汪海清等中投經營階層及法務團隊進行評估，簽約時還找律師李永然協助確認過才定調出售。

李永然昨受訪表示，三中交易案是交易雙方當事人經多次討論、確定契約文件內容後才進行簽約，交易條件也是由雙方律師及法務充分討論後才定調，他僅協助確認契約上的法律文字。