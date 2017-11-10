美學者︰共軍攻台 最可能從桃園登陸

2017-11-10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣戰略評估協會昨日舉辦「二○二○台海安全論壇」，美國智庫二○四九計畫室研究員易思安強調，據中共內部文件得知，共軍一直都在想定攻台計畫，但現尚無時間表，台美間未來應強化軍事交流，來嚇阻中共武力犯台。

台美應強化軍事交流

易思安表示，中國領導人習近平的鷹派想法與胡錦濤完全不同，共軍軍演已納入聯合搶灘作戰，美國和台灣要掌握中國的軍事計畫，外界更要多討論中共武力攻台的議題，強化防衛意識，才能避免戰爭。

「共軍最有可能從桃園登陸！」易思安指出，桃園附近有淡水河、國際機場，是共軍搶灘登陸成功率最高的地點，一旦登陸進而控制林口、中壢要地，數十萬大軍就可進犯台北市，台灣當然也知桃園戰略地位最重要，國軍在此的防禦也最完善。

易思安也說，針對中國可能登陸地，台灣軍方已花了六、七年模擬軍演，就是為了因應中共的犯台計畫，更有能力在十四小時內，便可在全台十四個可能被共軍登陸的海灘上裝好地雷，海軍更可馬上徵集一百艘船在海中佈雷，美軍對此戰力是感到非常驚訝及讚嘆的。

前陸軍總司令胡鎮埔上將表示，嚇阻戰爭是保衛台灣最有效方法，如果共軍犯台，國軍能撐多久，絕不是單靠軍隊，全民防衛動員的作戰能力才是能否撐下去重點，台灣一定要靠全民一起投入防衛戰爭，要有全民支持及捲起袖子參戰，才有可能撐下去。