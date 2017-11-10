推美台軍事交流 美眾議員提「台灣安全法」

2017-11-10

〔駐美特派員曹郁芬／華府八日報導〕美國眾議員麥考爾與彼亭杰七日提出「台灣安全法」（Taiwan Security Act）草案以呼應參議員賈納德與柯頓今年七月曾提出的台灣安全法（S.1620）。如果參、眾兩院都能通過這個法案，待美國總統簽字後可望成為法律。

麥考爾與彼亭杰提出的法案要求美台之間進行少將與助卿層級以上的國防與外交交流；重新建立美台之間有關軍售的年度戰略對話以使軍備移轉常態化；指示美國防部長邀請台灣軍隊參加二○一八年的環太平洋軍演以及二○一八年的紅旗空對空戰鬥演習；要求美台海軍進行軍艦互訪；表達國會支持台灣將國防預算增加到國內生產毛額（ＧＤＰ）三％的計畫，以及終止所有與北韓的經濟連結。

身為眾院國土安全委員會主席的麥考爾在新聞稿中表示，長期以來，美國一直將北京的要求置於美國對台灣一貫的支持之上，中國不斷霸凌鄰邦，傷害美國經濟與國家安全，威脅南海的全球貿易，並拒絕運用它對北韓的優勢以解決朝鮮半島的危機。有鑑於此，該是中國停止對美國外交政策下指導棋的時候了。

「應堅定站在台灣盟邦背後」

麥考爾指出，在尊重美國一個中國政策的同時，也必須返回正常的批准對台軍售的程序，並且鼓勵台灣在適當的場合與時機與美國一同參與國際舞台，美國應堅定站在台灣這個盟邦的背後。

眾議員彼亭杰則說，美中關係受到中國在南海、網路威脅、衝擊美國國家安全的投資、對北韓經濟支持等作為的挑釁。他們提出這個法案強化與熱愛自由的台灣人民的關係，也反制中國在這個區域日增的侵略性作為。