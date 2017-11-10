美國防部亞太事務 將有友台新團隊

2017-11-10

〔駐美特派員曹郁芬／華府八日報導〕數位華府消息人士透露，美國國防部主管亞太事務的團隊明年初將有重要變化，除了薛瑞福已獲川普提名出任國防部亞太助理部長，目前擔任白宮貿易暨製造政策辦公室副主任的葛雷（Alexander Gray）內定出任亞太副助理部長。由於葛雷了解台海軍事議題，並支持台灣強化國防力量，他與薛瑞福的搭配可望為美台軍事合作帶來新動能。

葛雷內定出任副助理部長

消息人士表示，現任代理亞太助理部長海大衛可望擔任首席亞太副助理部長，從歐巴馬政府第一任起便主管中國與台灣事務，積極推動台灣強化不對稱戰力的資深主任唐安竹明年元月可能離任。

曾經是眾議員富比士的國會助理，葛雷長期關注中國的軍事發展，尤其是海軍的現代化，對台海兩岸的軍事問題也有深入研究。他在川普競選期間即投入其團隊，並在投票前與經濟學者納瓦羅共同發表「以力量達成和平」的專文，完整詮釋川普政府的國防與外交理念，受到外界高度重視。川普入主白宮後，納瓦羅成為白宮貿易政策辦公室主任，葛雷也同時被延攬到白宮的貿易暨製造政策辦公室擔任副主任。

川普七月簽署一項行政命令，要求整個政府團隊檢視美國國防工業與供應鏈基礎，就是由納瓦羅與葛雷共同在記者會上對媒體宣佈的。納瓦羅與葛雷不但被視為對中貿易政策的鷹派，也是主張美國建軍強國的代表。

了解華府國防事務的人士指出，薛瑞福一個人加入國防部能推動的政策有限，但有理念接近的團隊合作，再加上國會裡的支持力量，未來美台安全與軍事合作會有更多空間。據了解，蔡英文總統月前過境夏威夷時向美國在台協會理事主席莫健承諾台灣國防預算將逐年增加，在川普政府裡也得到極為正面的反應，認為台灣終於聽進美國多年的關切，開始嚴肅處理自身面臨的中共軍事威脅。