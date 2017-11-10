APEC》數位經濟論壇 詹宏志將任主席

2017-11-10

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕全球化時代數位經濟成為新趨勢，亞太經合會（ＡＰＥＣ）談論焦點也轉向新經濟秩序的形塑。台灣經濟研究院院長林建甫受訪指出，貿易透過數位發展跨越國界，如何掃除國家保護主義是重點，而我方在這波討論中並未缺席，不僅我方企業領袖代表高志尚與駱怡君今年分別擔任不同工作小組主席，企業領袖代表、PChome創辦人詹宏志也經大會共識通過，將任明年數位經濟論壇主席，展現我方欲在國際領域扮演角色的企圖心。

ＡＰＥＣ經濟領袖峰會今將登場，峰會前各經濟領袖並將與各國企業代表對談，我方企業領袖代表為義美食品董事長高志尚、王道銀行副董事長駱怡君與PChome創辦人詹宏志，將針對自由貿易、數位經濟與跨境電商提出看法。

高志尚與駱怡君今年分別擔任企業諮詢委員會（ＡＢＡＣ）連結性工作小組（ＣＷＧ）及微中小企業及創業家精神工作小組的共同主席，著重於讓各經濟體交流更密切，並分享台灣支持中小企業發展的作法。

參與ＡＰＥＣ的林建甫受訪時說，今年ＡＰＥＣ也強調發展數位經濟和建構新貿易秩序。林指出，因應全球數位議題趨勢，ＡＢＡＣ大會決議明年將新設一個數位創新工作小組（Digital Innovation Working Group, DIWG），而因我方在資通訊產業的實力普遍受國際肯定，大會最後宣布，該新工作小組將由我方ＡＢＡＣ代表詹宏志接任召集人，亦為數位經濟論壇主席。