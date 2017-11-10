APEC》支持女權 台美澳成立婦女基金

2017-11-10

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（ＡＰＥＣ）我方領袖代表宋楚瑜昨與美國、澳洲代表共同召開「婦女與經濟子基金」成立早餐會，表達對婦女權益的重視與支持，宋楚瑜在演說中介紹台灣注重女性權益，也選出第一位女總統，立委蕭美琴與國安會諮委林良蓉一同出席，以行動表達支持女權。

宋楚瑜提台灣選出第一位女總統

宋楚瑜昨和美國國務次卿向農與澳洲駐胡志明市總領事卡倫．蘭寧一同召開早餐會，宣佈在ＡＰＥＣ架構下，正式成立「婦女與經濟子基金」，我方與美國各提供五十萬美金，澳洲提供一百萬澳幣。ＡＰＥＣ顧問李鴻鈞轉述說，早餐會由我方宋楚瑜首先發表短講，特別介紹台灣、中華台北相當注重女性教育，在教育、法律與權益各方面均投入資源，也凸顯台灣有第一位女總統，現任女性國會議員比例也高達卅八％，顯示我國在推動婦女賦權及領導力領域的成果，在亞洲甚至世界「都是前段班」。

我方代表團成員林良蓉、蕭美琴及企業代表王道商業銀行副董事長駱怡君等台灣女性也一同參與。林良蓉轉述說，蕭美琴會中分享台灣經驗，談到台灣總統蔡英文約廿年前也擔任國安會諮委，今日已成為台灣第一位女總統，凸顯台灣注重性別平等和教育，提供許多機會給女性，讓女性在各領域有傑出成就。

據轉述，蕭美琴也特別感謝許多來自越南和東南亞的婦女，在台灣結婚和工作，為台灣經濟與社會做出貢獻；台灣政府也顧及移民、移工與配偶離鄉背井的適應過程，提供語文、技藝和職業訓練等發展機會，其中有許多女性成為成功的企業家或專業人士，例如立委林麗嬋是來自柬埔寨的。

林良蓉也提到，向農和馬志修會後特別和我方致意說，多位女性代表到場就是最好的支持，而此次設立基金，就是彰顯台灣、美國和澳洲共同尊崇的價值。另，宋楚瑜前天與美國國務次卿向農進行首場雙邊會談，據了解，雙邊會談聚焦於經貿議題，我方則強調將在亞太區域扮演「分享、參與、包容」的角色。