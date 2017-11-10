APEC》兩岸代表握手、寒暄 自然互動

2017-11-10

〔特派記者呂伊萱、編譯陳正健／綜合報導〕國發會主委陳美伶與經濟部長沈榮津昨出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）雕塑公園開幕式時，與中國商務部副部長王受文及外交部副部長李保東並肩而立，也短暫交流，雙方握手、寒暄，自然互動。

出席活動 四人碰巧緊鄰而立

ＡＰＥＣ昨在越南峴港繼續進行，第一日部長級會議時，我方官員與中國官員在場上沒有近距離互動；陳美伶當時解釋是因位置較遠，會議時間又緊湊，僅入座時向對方點頭致意。而昨各會員體雙部長出席ＡＰＥＣ雕塑公園開幕儀式，我方代表陳美伶與沈榮津與中國官員「碰巧」緊鄰而立，在過程中「自然互動」。

陳美伶與沈榮津站定後，我方向中方點頭，中方便伸出手寒暄，沈榮津也數次主動和身旁的李保東攀談。沈會後說，他與李保東聊到過去的交流經驗，「雙方多交流、多交流」。

我與各會員體 皆受平等對待

陳美伶與沈榮津這兩天全程參加部長級會議，對於中方或越方有無杯葛我發言程序，或刻意擠壓我方的議題主導權等動作，陳美伶說，「完全沒有」，與其他廿一個會員體在此架構下皆受「平等對待」；例如發言時按照舉牌順序，不因是小國就限制發言長度和次數。陳也說，其實ＡＰＥＣ在一整年之中有兩百多場會議，我方不放棄每個和其他會員體互動的機會，「累積成經常性的互動」。

陳美伶也分享說，此次親眼見到越南飽受風災之苦，看見未來台灣與越南在基礎建設上有許多合作空間，與其他會員體互動時也明確體認到台灣有潛力與實力，「不需妄自菲薄」。而ＡＰＥＣ重視永續、包容性的經濟發展，也與台灣國內政策方向契合，陳也展現企圖心說，回國後將擴大國發會的涉外觸角，不要有所侷限，要繼續「讓世界看見台灣」。

川普效應 部長聯合聲明難產

另，ＡＰＥＣ重頭戲領袖峰會今將登場，按表應在領袖峰會前就發布的「部長聯合聲明」，昨在部長級會議卻因美國堅持在聲明中納入公平貿易概念，即使會議延長仍無結論，最後主席宣布「原則」同意部長級會議聯合聲明內容，有爭議部分將繼續討論。

在以往的ＡＰＥＣ部長級會議上，這類聲明往往輕易通過。外交人士表示，僵局原因是美國協商人員堅持「美國優先」政策，力求更多的保護主義措詞。消息人士形容：「我們現在感受到ＡＰＥＣ的『川普效應』，就如二十國集團（G20）高峰會時那樣。」