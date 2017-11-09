聽法會領千元 藍遭質疑綁樁

2017-11-09

嘎檔巴佛教基金會發放

〔記者彭健禮、謝介裕、張菁雅、施曉光、鄭鴻達、楊綿傑／綜合報導〕財團法人嘎檔巴佛教基金會六日在苗栗縣立體育場舉辦「供僧布施弱勢敬老祈福免費超薦大法會」，與會弱勢及老人每人可領到一千元「敬奉金」，連國民黨主席吳敦義也出席，民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷懷疑是假愛心、真綁樁；國民黨發言人洪孟楷昨反駁：「只有心中有壞念頭的人，才會處處看別人都是壞念頭！」

一萬八千名弱勢、老人獲敬奉金

嘎檔巴佛教基金會義工赤慶表示，他們並無政治立場，法會是為救濟弱勢，並非第一次辦，開放包括身心障礙、低收入戶、六十五歲以上老年人報名，救助內容包括一千元現金、一百元餐費，歷來都是如此。

據指出，當天是藏傳佛教「嘎檔八供日」，法會對苗栗縣、南投縣弱勢民眾及老人布施一萬八千餘人，每人發放一千元；除了吳敦義外，國民黨南投縣立委許淑華、苗栗縣長徐耀昌、前苗栗縣長劉政鴻夫婦等人都出席。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，活動當天有許多民眾打電話給縣黨部，質疑這可能又是藍營為明年選舉的綁樁手段。

許淑華回應，協辦的南投縣政府及黨部等都沒經手經費，該活動不分藍綠，民進黨苗栗縣黨部與行政院中部辦公室副執行長吳宜臻，也都帶很多人參與。吳宜臻則聲明，該法會活動一向在苗栗縣舉辦，在地民眾會參加，她與黨部都不會去動員。

國民黨批質疑者「心有壞念頭」

國民黨發言人洪孟楷說，吳敦義出席法會活動，是認同該基金會長期對於弱勢及長者的關懷，有心人士欲操弄為藍綠或黨派的鬥爭，不可思議。

嘎檔巴佛教基金會義工赤慶說，基金會沒有對外募款，只有對會員募款，這些捐款在衛福部都是公開資訊；而且這場活動原本是要針對南投弱勢族群辦的，只因沒有場地，才移到苗栗舉行，剛好他認識許淑華，只是請她幫忙傳遞訊息、找人。