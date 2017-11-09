空間迷向？ 幻象失聯前曾急速下降

2017-11-09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍上尉何子雨前天駕駛幻象二○○○戰機訓練失聯，空軍司令部昨公佈何子雨失聯前最後飛行數據，飛行高度僅五千兩百英尺（約一千五百八十五公尺），最後一次被雷達掃描到之前，有急速下降情形，並不尋常，是否可能為「空間迷向」？空軍正就各項可能因素展開調查。

據透露，何子雨駕駛幻象戰機，與其他三架同型機執行二對二空中戰鬥訓練，編隊分得較開，當時何駕駛的戰機航速三百海里（約時速五百五十六公里），航向為三五○（為正北略偏西），失聯後，空軍立即派遣機隊馳援。

前晚雖一度傳出何獲救消息，但國防部隨即否認。

空軍副司令張哲平昨召開記者會表示，如飛官彈射跳傘，會有相關訊號自戰機傳回，但空軍未獲相關訊號，相較於AT-3高教機、S-70C直升機發射類似訊號，具備GPS定位能力，幻象戰機訊號並無此功能，必須透過搜救者利用各種定位方式鎖定事發位置。

根據中央氣象局前日晚間六點四十分的雷達回波圖顯示，彭佳嶼以北海域有旺盛的對流雲系，是否和戰機失聯有關？張哲平表示，空軍已事先掌握天氣因素，但不影響飛行訓練，也會視狀況做出適當調整。不過他也不諱言，就飛安事故調查而論，有很大一部分原因和天氣因素有關，國防部已成立專案小組展開調查。

至於何員失聯前，通聯紀錄有無異狀？失聯原因是否可能為「空間迷向」？張哲平說，根據戰管錄音資料，內容皆為一般例行通話，都是正常情況，現已把錄音資料交給專案小組，靜待相關調查做出結論。