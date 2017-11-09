幻象全面停飛 尚無封存、汰除計畫

2017-11-09

任務暫由其他戰機接手

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍四九九聯隊上尉飛官何子雨前日晚間駕駛一架幻象二○○○戰機自新竹空軍基地起飛，參與夜間訓練科目，卻在前晚六點四十三分於彭佳嶼北方六十海里（約一一一．一二公里）處海域失聯。空軍副司令張哲平昨宣布，幻象戰機全面停止執行任務，由其他戰機暫時接手，目前亦無封存、汰除幻象戰機的計畫。

我國向法國採購的幻象二○○○戰機自一九九八年服役至今，如扣除何子雨失聯不算，已有四架戰機全毀、三名飛官不幸殉職。另有一架幻象二○○○雙座戰機在二○○二年疑遭鳥擊起火，兩名飛官順利逃生，儘管該戰機事後已修復，但幻象戰機飛安備受外界關注。

法方零組件訂價在合理範圍

事實上，我國和法國因幻象二○○○戰機採購佣金案對簿公堂，縱使我方有籌獲幻象戰機零組件、更新飛彈需求，法國卻以拉抬價格等方式制衡我方。空軍司令部後勤處長林國元表示，雙方仍有價格驗證機制，將零組件採購價格訂在合理範圍，長期而言尚無太大問題。目前幻象戰機妥善率約在六十四％以上，合乎標準。

張哲平表示，雖法國裝備修繕金額較美系裝備高，但空軍和法國各廠商採購合約履約皆正常，料件亦無問題，並未影響幻象機隊運作。他也說，戰機妥善率隨著國防部預算而浮動，期許在有限的預算下，妥當分配至各型戰機，但無論如何，「安全」為首要考量，和預算高低無關。

張哲平說，幻象戰機在台服役二十年，和法國有相關合作機制，戰機運作正常，尚無封存、汰除計畫。