搜救幻象》何子雨曾因傷停飛 復飛後狀況正常

2017-11-09

〔記者林欣漢、涂鉅旻／綜合報導〕上尉飛官何子雨前晚駕駛幻象二○○○戰機執行訓練科目時，在彭佳嶼外海失聯，何員的張姓妻子位於基隆的娘家昨無人在，二樓成衣廠員工表示，曾與何子雨聊天，他很客氣、很老實，看到新聞很難過，希望能有好消息出現。

空軍副司令張哲平說，新竹基地已派心輔官及女性航醫官陪伴何子雨妻子、父母，撫慰其心緒，靜待搜救訊息；為使新竹基地官兵共同度過此次事件，也已安排心輔幹部進入基地，安定官兵士氣與團結。

張女鄰居昨表示，張父在基隆開設塑料工廠超過三十年，二樓租給成衣工廠，自己住在三樓。成衣工廠陳姓老闆表示，何子雨、張女去年才結婚，何子雨週末偶爾會陪妻子一起回娘家，遇到時會打招呼，但只是點頭之交。

飛行技術優秀

張女就讀二信高中國中部的張姓女班導昨表示，幾年前校慶時，張女曾帶何子雨一同返校探望，看得出兩人感情非常好，郎才女貌，乍聞消息，心情很沉重，相信吉人自有天相。

張哲平昨召開記者會表示，何子雨今年亦有參與「天安演習」，進駐花蓮佳山基地，是非常優秀的飛行員，其飛行技術在同儕之中屬名列前茅者。

未再施測離心機

事實上，何員曾在去年五月二日因肌腱受傷而停飛八個月，直到今年一月十八日復飛。媒體好奇，何復飛後，有無再度接受「9G」離心機訓練？空軍司令部督察長室飛安組長林德旺昨強調，何上回接受離心機訓練的時間點為二○一四年七月二十九日，但並未規定復飛須再施測離心機，何子雨接受航醫檢視身心狀況後，已可擔負戰備任務。

張哲平表示，何子雨復飛後狀況正常，而我國戰機飛行員每月至少須飛行十五個小時，參與最少兩次的夜航訓練，並逐月檢討，如未達到標準，都會在下一個月加強訓練，何子雨在前天失聯以前，最後一次夜航飛行訓練為今年十一月一日。

至於失聯原因是否和身體狀況有關？張哲平說，相關調查還在進行中，事證相當有限，尚無法做肯定答覆。