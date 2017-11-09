海空搜救幻象 發現疑似求生訊號

2017-11-09

〔記者涂鉅旻、王宣晴／綜合報導〕上尉飛官何子雨前晚駕駛幻象二○○○戰機，卻在彭佳嶼北方失聯，空軍昨晚表示，昨日搜救過程中，偵蒐到類似求生裝備的無線電訊號；昨下午調查時發現，何員戰機雷達光點消失前，有相關僚機通聯紀錄等資料，不過官員表示，無線電訊號是否出自失聯戰機，仍待進一步確認。

官員：待進一步確認

至於訊號源為何？調查進度為何？何子雨是否有跳傘跡象？空軍昨不願多做說明。空軍昨動員軍機搜救架次，已自十七架增至二十三架，空軍表示，不放棄任何機會與契機。另外，空軍已成立飛機失事調查委員會，將發掘真正肇因，做為爾後飛行安全參考案例。

事故發生後，國防部長馮世寬、參謀總長李喜明下令全力搜救，空軍昨表示，至今出動二十三架軍機、七艘軍艦，協同三艘海巡艦艇搜救，尚未尋獲何員與戰機。

根據空軍公佈的資訊顯示，前晚六點九分，何員駕駛編號二○四○幻象戰機自新竹空軍基地起飛，和另外三架同型機編隊參與例行性夜間訓練科目。當晚六點四十三分，何的戰機在雷達上顯示的光點消失。據悉，當時訓練編隊已準備折返，但軍方戰管單位發現何員駕駛的戰機失聯，立即通知機隊在周遭海域盤旋搜查，並向上通報。

根據空軍公佈的圖資，何子雨駕駛的戰機失聯位置，約在彭佳嶼正北方六十海里處，約在北緯二十六至二十七度，以及東經一百二十二至一百二十三度之間，且距海峽中線不遠。空軍副司令張哲平說，軍方以棋盤式、責任分區搜救方式，自中心點逐漸向外搜尋。海洋巡防總局則表示，現場海象惡劣，搜救困難。

張哲平表示，由於前晚夜間訓練為編隊訓練，何並非單獨駕機，降低飛行高度避開雷達偵蒐，因而飛往中國的假說「不太可能」。據國軍調查，事發地點附近並無日本、中國的軍機、軍艦，也沒有和他國防空識別區重疊的問題。