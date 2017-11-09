慎防中國小動作

2017-11-09

記者蘇永耀／特稿

美國川普總統將與中國領導人習近平正式會面，政府高層評估美國方面在台海議題上應仍維持基調，即強調三公報與台灣關係法的平衡立場，不過，對於川習兩人閉門交談情況，以及預定會後的共同記者會，都是變數，尤其中方極有可能片面詮釋，甚至扭曲，藉機誤導國際輿論。

美中之間要處理的課題不少，北韓與貿易，更是川普總統念茲在茲，就美國政府而言，台海議題並不是主議題。但對北京來說，只要有任何機會在國際場合打壓台灣，絕對不會鬆手，與美國總統的會面，更是要大肆宣傳一中原則，昭告國際社會，進而羞辱台灣。

中國的文宣機器則長於這類片面詮釋，例如在美中高層會面時，美方或只有被動地回應說「不支持」台灣獨立，但在中國政府的說明裡，就演變為美國公開「反對」台獨。這裡隱含主動及被動和干預與否等之別，中國都刻意混淆。

另外，對於美國的「一中政策」，北京也會故意將其等同於所謂的一中原則。事實上，從美中過去簽署的三公報，美方已申明所謂的一中政策，在於「瞭解」中國對於台灣的主權主張，而非同意或支持，這與北京所稱一中原則是「台灣是中國的一部份」，有明顯的差異。

今年九月新加坡總理李顯龍訪問中國，在北京會見習近平，會後中國官媒發佈的新聞稱，李顯龍表示「反台獨」，但在新加坡官方發佈的新聞資料中，僅提及李顯龍向習近平重申新加坡會遵循自己的「一中」政策，並未提到「反台獨」。這就是中國的慣用手法。

同樣在北京登場的「川習會」，中國當然會利用這主場優勢，對於川習閉門會談兩人過招，乃至共同記者會上應答內容等，習近平很可能拋出台灣議題，再配合文宣機器營造輿論，台灣固然會有美方的事後簡報，但這畢竟有時間差，「川習會」也是一場文宣作戰，對於各種情境演變，台灣這邊不僅要有因應腹案，更得掌握時效來反應。

  • 美國總統川普夫婦八日下午抵達北京後在中國國家主席習近平夫婦陪同下，參觀紫禁城、賞京劇。（路透）

    美國總統川普夫婦八日下午抵達北京後在中國國家主席習近平夫婦陪同下，參觀紫禁城、賞京劇。（路透）

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