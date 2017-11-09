2017-11-09

記者蘇永耀／特稿

美國川普總統將與中國領導人習近平正式會面，政府高層評估美國方面在台海議題上應仍維持基調，即強調三公報與台灣關係法的平衡立場，不過，對於川習兩人閉門交談情況，以及預定會後的共同記者會，都是變數，尤其中方極有可能片面詮釋，甚至扭曲，藉機誤導國際輿論。

美中之間要處理的課題不少，北韓與貿易，更是川普總統念茲在茲，就美國政府而言，台海議題並不是主議題。但對北京來說，只要有任何機會在國際場合打壓台灣，絕對不會鬆手，與美國總統的會面，更是要大肆宣傳一中原則，昭告國際社會，進而羞辱台灣。

中國的文宣機器則長於這類片面詮釋，例如在美中高層會面時，美方或只有被動地回應說「不支持」台灣獨立，但在中國政府的說明裡，就演變為美國公開「反對」台獨。這裡隱含主動及被動和干預與否等之別，中國都刻意混淆。

另外，對於美國的「一中政策」，北京也會故意將其等同於所謂的一中原則。事實上，從美中過去簽署的三公報，美方已申明所謂的一中政策，在於「瞭解」中國對於台灣的主權主張，而非同意或支持，這與北京所稱一中原則是「台灣是中國的一部份」，有明顯的差異。

今年九月新加坡總理李顯龍訪問中國，在北京會見習近平，會後中國官媒發佈的新聞稱，李顯龍表示「反台獨」，但在新加坡官方發佈的新聞資料中，僅提及李顯龍向習近平重申新加坡會遵循自己的「一中」政策，並未提到「反台獨」。這就是中國的慣用手法。

同樣在北京登場的「川習會」，中國當然會利用這主場優勢，對於川習閉門會談兩人過招，乃至共同記者會上應答內容等，習近平很可能拋出台灣議題，再配合文宣機器營造輿論，台灣固然會有美方的事後簡報，但這畢竟有時間差，「川習會」也是一場文宣作戰，對於各種情境演變，台灣這邊不僅要有因應腹案，更得掌握時效來反應。