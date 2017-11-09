川習會今登場 我全程緊盯

2017-11-09

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普今將與中國領導人習近平舉行「川習會」，對於兩人會談是否觸及台灣議題，我方緊盯全程、嚴密關注，做好相關準備與沙盤推演。同時與美方保持良好聯繫管道，慎防對岸在對外新聞說明時搞「小動作」。

雖然這是今年四月習近平訪美、二十國集團峰會（G20）後，第三次的「川習會」，卻是川普首次訪中，備受全球關注。一般研判，雙方會談鎖定在北韓與貿易兩大議題，至於台灣問題，中方依照慣例會主動提出，而美國前總統歐巴馬、小布希、柯林頓任內首度訪中時，也曾提及台灣。

學者：台灣議題只是過場

台灣智庫諮詢委員董立文認為，中國一定會帶到台灣議題，但應該只是重申雙方各自立場，不會是「川習會」的實際議題，僅是「過場」而已。

相關官員也說，台灣議題雖非是此次會晤焦點，但我方不敢大意，做好相關準備與沙盤推演；他強調，美方多次對我保證，不會犧牲台灣利益，明確承諾不會有「第四公報」，美中也不會有任何關於台灣議題的聲明。美國務院對於川普訪中，也向我方做過多次簡報。

不過，官員指出，過去習近平與美國總統會晤時，經常出現中方說明與美方出現嚴重的「落差」，例如今年七月川習通話，中方宣稱觸及台灣議題，但美國白宮公布的通話內容隻字未提。而在歐巴馬政府時代，中方宣稱美國「反對台獨」，也遭美方否認。

他強調，中方藉對外說明時大搞「小動作」、吃台灣豆腐，以似是而非的言論誇大宣傳、操作輿論，因此，我方會與美方保持良好溝通管道，儘速查證中方的消息，避免假新聞散播，造成國人心惶恐懼。