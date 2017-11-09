宋：與習互動 不多也不少

2017-11-09

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（ＡＰＥＣ）昨召開第廿九屆年度部長會議（ＡＭＭ），我方由國發會主委陳美伶與經濟部長沈榮津共同與會，中國則是商務部副部長王受文與外交部副部長李保東參與會議。兩岸官員在場上「零互動」；陳美伶會後受訪說，因位置安排較遠，入座時有向對方點頭致意。ＡＰＥＣ領袖代表宋楚瑜昨也再次說明，他與習將是「自然互動」，意即「不多也不少」。

部長會議 兩岸「保持距離」

去年利馬年會時，王受文主動與各會員體雙部長互動，包括我方前國發會主委陳添枝與前經濟部長李世光握手寒暄。今年中方再次由王受文出席，但直至會議結束都沒有與我方雙部長近距離互動。

陳美伶指出，因為雙方位置排在對面，距離遠、會議時間又緊湊，沒有空繞過去，她入座時有向對方點頭致意；至於對方有無回應，她記不清楚。陳美伶也在場邊與越、泰、菲、美、星等會員體以及ＡＰＥＣ秘書處執行長波拉德互動。

沈榮津表示，在部長級年會上，我國主張各會員體應在互惠共贏、形塑共同目標下，追求最大化的自由貿易。無論是雙邊或區域性多邊貿易談判，都不應排除任一有意願參與的成員，我國有高度意願與相關成員建立自由貿易關係，盼參與ＴＰＰ、ＲＣＥＰ等區域經濟整合機制。

宋楚瑜也在記者會中談及兩岸互動，強調此次是參加國際經貿會議，「不會談外交談判、也不會談外交承認」，他自有分寸；他也說明所謂與習「自然互動」意思是「不多也不少（no more, no less）」，而習近平在十九大後定於一尊，如何與我方產生更多善意互動，是大家都非常期待的事情。

宋盼越給予台更多簽證優惠

此外，宋楚瑜向越南喊話說，希望雙方增加些信心，中華台北有相當誠意進一步強化投資關係，不是要競爭、傷害甚至影響越南和其他友邦合作關係，希望越南若能化解心理障礙，例如給予我方更多簽證優惠，相信更能加強與越南之間的經貿來往，「越南不必感覺需要在經貿上選邊站」。