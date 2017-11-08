川普今訪中 卜睿哲：美不會犧牲台灣利益

2017-11-08

「台灣被當作談判籌碼的危險性已降低」

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕美國總統川普今抵達中國北京，將展開一系列雙邊、商業等活動，並與中國國家主席習近平會晤。布魯金斯研究院東亞政策研究中心主任卜睿哲受訪表示，雖然川普曾將北韓威脅、美中貿易與台海兩岸等不同議題連結，但根據美、台政府的諸多表態看來，現在台灣被當作談判籌碼的危險性已降低；且即使中國提出將台灣問題與其他議題做為交換的提案，他也不認為美國政府會將之列入考量。

面對北韓的核武威脅，川普近日多次稱讚習近平。對於美國是否可能犧牲台灣利益以換取更多合作空間？卜睿哲對本報記者透露，川普的確善於連結不同性質的議題，創造談判籌碼，但他認為，現在台灣被當作談判籌碼的危險性已降低。

蔡政府與美維持密切互動

卜睿哲說，台灣馬政府時期的台美關係穩定，是因接近美國利益，而目前蔡政府在執行政策時，同樣了解並顧及美國所關切的各項元素。蔡政府也和美方維持密切的互動，可以確保川普政府不會「走向不好的方向」。

卜睿哲指出，從近期美、台政府各自釋出的訊息來看，他認為，即使中國提出將台灣問題與其他議題做為交換的提案，美國政府也不會將之列入考量，當然也不會犧牲台灣利益。

卜睿哲也說，美方擔憂兩岸持續沒有對話，當蔡政府展現彈性，他認為中國應該為此情形負起更多責任。另方面，中國積極參與國際組織，「搭建堅實堡壘」，排擠台灣的話語權，他認為台灣參與有益於國際，但有無必要繼續攻擊堡壘？或是從其他「不須中國允准」的架構為國際做出貢獻，值得好好思考。

他強調，台灣在重要國家的聲譽非常好，即使不會改變北京的實力，但國際上「不會只有北京故事」，「台灣故事」也正在傳播出去。