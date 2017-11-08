提升幻象妥善率 明年50億籌補零附件

2017-11-08

〔記者羅添斌／台北報導〕一架空軍幻象戰機昨天在進行例行訓練時失事，軍方進行海空聯合搜救，軍方官員表示，幻象戰機在過去幾年面臨飛彈已屆壽期、零組件籌補不易等問題，空軍已在明年度預算中編列約五十億元經費進行補強，估計可將幻象戰機的妥善率，由現行的六十％提升到七十五％以上。

我國共計向法國採購六十架幻象戰機，全數部署在空軍新竹基地，新竹基地在今年六月還盛大舉行幻象戰機交機二十週年典禮，但資深空軍官員說，幻象戰機來台後，早期因為台灣與法國氣候、溫濕度不同，加上鹽分侵蝕等問題，一度出現水土不服狀況，在法國技師來台協助處理解決後，又因法方經常延遲後勤零附件的提供，導致幻象戰機妥善率難以提高。

相關官員還說，為了因應零附件無法有效提供等問題，空軍過去長期對幻象戰機進行「輪流環控」措施，雖然還未達到「封存」地步，但也相當程度影響幻象戰機的戰備任務及機隊調度。

此外，針對幻象戰機涉有非法佣金問題，空軍也跨海到法國打官司維護我國權益，但也因此導致幻象戰機原廠及主要零組件供應商的不快，並對幻象戰機的後勤零組件供應合作出現不利影響。

發動機、航電等零組件 也將大幅更新

軍方官員說，在幻象戰機佣金案已於日前出現對我有利的正面結果後，幻象戰機零組（附）件籌補問題也獲得解決，空軍在明年度預算中，已一口氣編列約五十億元經費，除了要將幻象戰機配備中程「雲母」飛彈及短程「魔法」飛彈的相關組件進行更新之外，包括戰機發動機、航電與機身結構等所需的零組件，也將會進行大幅度的更新。

官員說，若明年度相關作業得以順利進行，不僅過去實施的「輪流環控」措施可以解除，也將可使幻象戰機的整體妥善率獲得提升，希望可以達到部頒妥善率標準之上。